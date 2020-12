Tancuri americane M1A2 Abrams, manevre lângă Galaţi - VIDEO

Subunităţi ale brigăzii vor staţiona timp de nouă luni în Europa, iar acum sunt dislocate în România, cu ocazia Operaţiunii Atlantic Resolve. În lunile următoare, militarii americani vor participa la o serie de exerciţii cu forţe româneşti şi alte forţe NATO pe flancul estic al Alianţei Nord-Atlantică.

Marea unitate cuprinde aproximativ 3.000 de oameni, 60 de tancuri Abrams, 20 obuziere autopropulsate M109 Paladin şi 120 de maşini de luptă ale infanteriei Bradley, arată umbrela-strategica.ro . În premieră, la manevrele din România participă şi o subunitate specializată în acţiunile de război electronic – plutonul „Wild Bill”.

„Poarta Focşanilor”

Scenariul exerciţiului nu a fost dezvăluit de militarii americani, dar unele surse militare susţin că s-a simulat o intervenţie în cazul unei agresiuni în proximitatea „Porţii Focşanilor”, zonă relativ greu de apărat în cazul unui atac venit din partea Rusiei. Concret, experţii militari susţin că România ar pierde lupta într-o zi fără sprijinul NATO. Vulnerabilitatea a fost semnalată, acum câteva luni, de think-tank-ul american CEPA într-o dezbatere pe tema mobilităţii militare, în care s-au luat în calcul mai multe scenarii de conflicte, dar era cunoscută şi de militarii români de ceva timp.

Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, generalul Frederick Benjamin „Ben” Hodges, a făcut, printre altele, o scurtă caracterizare a situaţiei militare în cazul unui atac rusesc în „Poarta Focşanilor”. „Scenariul s-a concentrat asupra reliefului foarte dificil, a obstacolelor puse de munţii Carpaţi şi apoi de fluviul Dunărea, care este un obstacol, dar şi ceva care ne ajută”, a explicat generalul în retragere.

Pâlnie dinspre nord

„Poarta Focşanilor” este o suprafaţă de teren care se întinde în patru judeţe – Vrancea, Galaţi, Brăila şi Buzău. Analiştii militari o consideră ca fiind una de importanţă strategică pentru că trupele care vin din est pot ataca uşor Bucureştiul de la nord, se arată şi într-un studiu realizat de New Strategy Center din România şi Centre for the Study of New Generation Warfare, un alt think-tank american. „Este unul dintre cele mai critice terenuri militare operaţionale din România. Serveşte pe post de pâlnie dinspre nord, dar, în circumstanţele potrivite, poate deveni o capcană operaţională care lasă puţine posibilităţi de scăpare”, se precizează în document

Astfel, experţii militari susţin că unul dintre marile avantaje ale „Porţii Focşanilor” este că aici pot fi operate foarte bine tancurile. Pe acest fond, aceleaşi surse susţin militari americani realizează aceste manevre lângă Galaţi tocmai pentru a identifica cu exactitate dezavantajele, dar şi oportuniţăţile pe care le oferă, din punct de vedere operaţional, zona cu pricina în timpul unei intervenţii cu unităţi de tancuri şi blindate. Astfel, se va pune la punct un „şablon” de intervenţie în zonă, „manual” care ulterior va putea fi consultat de orice unitate de blindate aliată.

Tancurile M1A2 Abrams care sunt în dotarea Brigăzii 1 Cavalerie „Ironhorse” sunt foarte performante şi sunt înarmate, între altele, cu un tun de 120 de milimetri. Dispune de un blidaj compozit cu plăci din plase de uraniu sărăcit încastrate în oţel şi este propulsat de o turbină cu gaze Honeywell AGT1500C de 1.500 de cai putere care poate fi alimentată cu benzină, motorină, kerosen sau combustibil naval. Un M1A2 Abrams costă aproape 9 milioane de dolari.

Maşinile de luptă ale infanteriei Bradley sunt foarte apreciate de militari şi, cu toate că au un tun de numai 25 de milimetri, comparativ cu M1A2 Abrams, în Războiul din Golf, au distrus mai multe tancuri irakiene. Asta pentru că, având un consum de combustibil imens, de aproximativ 5 litri pe kilometru, tancurile americane au fost obligate să-şi stopeze marşul pentru a aştepta realimentarea. Blindatele Bradley, nu au avut această problemă şi şi-au continuat vânătoarea de tancuri irakiene. Un Bradley costă puţin peste 3 milioane de dolari.

