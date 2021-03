Secretar de stat: Cetăţenii care au suspiciuni cu privire la un transport de lemne pot suna la 112

„Cetăţenii care au suspiciuni cu privire la un transport de lemne care nu are aviz sau, mai grav, care are în plus o cantitate suplimentară de lemn decât cea trecută în documente, vor suna la 112. În baza protocolului încheiat între Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) şi Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), iată că populaţia are dreptul de a sesiza astfel de posibile infracţiuni. Cu toţii ne dorim ca tăierile ilegale de lemn să fie diminuate considerabil. Trebuie să descurajăm astfel de încălcări ale legii”, a transmis Gelu Puiu, pe pagina sa de Facebook.





El a explicat că apelurile la 112 vor direcţionate către un centru din cadrul Ministerului Mediului.

“Aşadar, iată că în continuare apelurile prin 112 vor fi înregistrate prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă după care vor fi direcţionate spre Centrul de Expertiză şi Coordonare la Distanţă (APCRS) din cadrul MMAP. Specialiştii avizaţi să utilizeze Sistemul Informaţional Integrat de Urmărire a Materialului Lemnos (SUMAL 2.0) vor face verificări în urma sesizărilor primite. Aceştia vor controla avizele de însoţire a mărfii emise, pozele încărcate în sistem, precum şi veridicitatea traseului declarat.

În cazul în care suspiciunile se confirmă, fiind probe cum că ar exista o infracţiune, cazul va fi direcţionat organelor competente, respectiv Inspectoratului Judeţean de Poliţie teritorial sau Direcţiei Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pentru continuarea cercetărilor. În astfel de situaţii automat se vor confisca atât mijlocul de transport, cât şi masa lemnoasă”, a transmis Gelu Puiu.

Secretarul de stat a precizat că obiectivele propuse prin implementarea SUMAL sunt atinse în momentul de faţă.





“Obiectivele pe care ni le-am propus prin implementarea Sistemului Informaţional Integrat de Urmărire a Materialului Lemnos (SUMAL 2.0) sunt atinse în momentul de faţă.





Iată că activitatea în sectorul silvic continuă la parametrii optimi. Totodată, specialiştii din cadrul sectorului silvic alături de organele de control descurajează tăierile ilegale. Având la dispoziţie informaţii clare, reuşesc să organizeze acţiuni ample de identificare a infracţiunilor silvice. De asemenea, operatorii economici, dar şi angajaţii din cadrul sistemului s-au obişnuit cu introducerea informaţiilor în sistem astfel încât se lucrează transparent şi eficient”, a afirmat Gelu Puiu.





El a menţionat că de la implementarea SUMAL din păduri s-au recoltat 1.636.960 metri cubi de lemn, în timp ce volumul de masă lemnoasă transportat din depozite este de 2.004.317 metri cubi. De asemenea, din spaţiul intracomunitar s-a importat o cantitate de 202.689 metri cubi de lemn, iar din spaţiul extracomunitar - 82.510 metri cubi, în timp ce a fost transportată spre export în ţările intracomunitare cantitatea de 41.102 metri cubi, iar extracomunitar cantitatea de 190.751 cubi de lemn. Totodată, au fost introduse un număr total de 35.021 acte de punere în valoare cu un volum total de 11.758.912 metri cubi.