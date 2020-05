Poliţiştii vor da sancţiuni în continuare, şi după decizia CCR. Lider de sindicat: „Măsura amenzii, fără educarea cetăţeanului, nu are foarte mare efect”

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis miercuri că prevederile art. 28 din OUG 1/1999, prin care au fost stabilite amenzile pentru nerespectarea restricţiilor în perioada stării de urgenţă, sunt lipsite de claritate, precizie şi previzibilitate, iar stabilirea faptelor a căror săvârşire constituie contravenţii este lăsată, în mod arbitrar, la libera apreciere a poliţiştilor.

Tot miercuri, CCR a decis că OUG nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea OUG nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă este neconstituţională, în ansamblul său.

În esenţă, CCR declară că restrângerea unor drepturi şi libertăţi fundamentale nu se poate face prin ordonanţe de urgenţă, ci printr-o lege organică adoptată în Parlament.

Cuantumul amenzilor, „extraordinar de mare”

În acest context, „Adevărul” l-a întrebat pe şeful sindicatului poliţiştilor dacă oamenii legii vor da în continuare amenzi, după decizia de miercuri a CCR.

„Din punctul meu de vedere, oamenii trebuie să se gândească la sănătatea lor, cu toţii ar trebui să ne păzim sănătatea în primul rând. În al doilea rând trebuie să dăm drumul la economie. Curtea Constituţională, sigur, dacă stai să priveşti lucrurile în ansamblu, cred că a luat o decizie corectă. Asta deoarece cuantumul amenzilor a fost stabilit – nu ştiu de către cine – la un nivel foarte mare. E adevărat, îmi asum ceea ce am spus în perioada de 1Mai: am cerut şi i-am rugat pe ploliţişti să dea amenzi mari, dar când am făcut acest lucru m-am gândit la sănătatea populaţiei. Nu mi s-ar fi părut normal să avem un litoral plin în timp ce alţi români stau în casă”, a declarat Iulian Surugiu.

Şeful SNAP recunoaşte că amenzile erau mari. Tot el spune că poliţiştii pot da şi un avertisment atunci când situaţia o impune.

„Eu cred că s-a greşit atunci când cuantumul a fost extraordinar de mare, pentru că dacă luai două amenzi în această perioadă, pentru a-ţi fi foarte uşor trebuia să le plăteşti în trei ani. De aceea, în repetate rânduri i-am rugat pe poliţişti – şi o fac şi acum – să stea de vorbă mai mult cu cetăţeanul. Să îi explice: nu e bine să nu porţi mască, nu e bine să mergi undeva fără rost. Adică sunt câteva reguli elementare. Că de spălat, să înţeleagă şi ministrul Sănătăţii că românii s-au spălat şi fără să fie pandemie”, spune Iulian Surugiu.

Poliţiştii, îndemnaţi să dea şi avertismente în anumite situaţii

Astfel, şeful SNAP e de părere că odată cu data de 15 mai este necesar ca românii să respecte distanţa socială şi să se protejeze.

„De aici încolo, de pe 15 mai – că e firesc să ieşim din starea de urgenţă, deoarece sunt restricţionate drepturile fundamentale ale omului – pe starea de alertă ministrul de Interne a spus foarte bine: nu putem să oprim circulaţia între localităţi. Firesc şi normal, pentru că în starea de alertă, în Constituţia României, nu spune că sunt restricţionate drepturile fundamentale, cu care m-am născut. De aceea, fac apel la cetăţeni că trebuie să menţinem distanţa, trebuie să purtăm măşti atunci când mergem cu mijloacele de transport în comun, în magazine, în supermarketuri”, a declarat liderul de sindicat.

Întrebat dacă poliţiştii vor da în continuare amenzi, după decizia CCR, Iulian Surugiu a răspuns: „Poliţiştilor nu le-a spus nimeni să nu mai dea amenzi. (…) Eu îi îndemn pe toţi românii să îşi completeze declaraţiile aşa cum facem toţi, să evitem mersul la market să ne înghesuim acolo. Iar pe poliţişti să stea mai mult de vorbă cu populaţia, să le explice oamenilor. Înainte să îi sancţioneze, pot să le dea un avertisment. În general, măsura amenzii fără educaţie, fără a avea omul cunoştinţă să nu mai facă nu are foarte mult efect. Aici trebuie lucrat, că până la urmă şi poliţistul e cetăţean al acestui stat, el doar aplică legea: bună, rea – cum e. Dar tot legiuitorul i-a permis să dea şi un avertisment”.