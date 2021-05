Nelu Tătaru: O pandemie durează un an şi jumătate-doi şi are 3-4 valuri. În măsura în care vom avea o imunizare de 50-60% putem spera într-un val 4 uşor

„Până nu avem o imunizare de 60-70% încă există un pericol şi odată cu relaxările... Să ne aducem aminte că şi anul trecut pe 15 mai am avut o perioadă de relaxare şi a venit un val doi. Am deschis şcolile la 15 septembrie şi am fost nevoiţi să le închjidem la 1 octombrie”, a răspuns Tătaru în momentul în care a fost întrebat de necesitatea purtării măştii.

Ministrul a precizat că deşi autorităţle s-au adaptat situaţiei actuale, asta nu înseamnă că pandemia s-a încheiat.

„O pandemie durează un an şi jumătate-doi şi are trei-patru valuri. Valurile depind de colaborarea noastră. În măsura în care vom avea o imunizare de 50-60% putem spera într-un val uşor”, a mai afirmat Tătaru.