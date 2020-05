Marcel Vela: Un poliţist local care protejează un parc din Timişoara are 8-9.000 de lei, iar un poliţist din MAI care îşi riscă viaţa are jumătate

Vela a spus că „este o discuţie foarte veche” cu privire la Poliţia naţională şi cea locală: „De la confuzia nominală sau inscripţionarea autovehiculelor, ar trebui clar o delimitare”.

„În mod esenţial ar trebui făcută o analiză cu privire la competenţe, dincolo de uniformă sau inscripţionare, competenţele sunt uneori destul de complicate sau complexe, fie unele se suprapun, fie unele sunt în contradicţie. În altă ordine de idei, Poliţia locală are un avantaj care nu este comparativ cu Poliţia naţională. Poliţiştii locali sunt în subordinea primăriilor, s-au mărit salariile la primării şi în mod automat funcţionarii de acolo au salarii foarte mari. De exemplu, un poliţist local care protejează ordinea publică într-un parc din Timişoara are 8-9.000 de lei, iar un poliţist din MAI care îşi riscă viaţa să prindă un criminal are la jumătate din salariul poliţistului local”, a declarat ministrul de Interne la Digi24