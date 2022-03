Mamă ucraineană a patru copii, răscolită de gestul unui român: „Mi-am şters lacrimile ca să pot conduce. Nu înţelegeam, cum aşa?”

Invazia Rusiei în Ucraina a provocat o criză umanitară. Aproape 3,3 milioane de ucraineni au fost constrânşi să-şi părăsească ţara.

Aproximativ 515.000 de ucraineni au intrat în ţara noastră, iar aproximativ 80.000 au decis să rămână în România şi 4.137 au solicitat azil.

Printre cei care au traversat România a fost şi Yulia Chernitskaya. Iulia, 36 de ani, din Odesa. Aceasta este mama a patru copii.

„Aceşti bani mi i-a dat un bărbat de 60-65 de ani, la benzinărie, când a ieşit spre maşină după ce am achitat plinul făcut. Şi-a şters parbrizul şi m-a întrebat: Ucraina? Am răspuns: Ucraina. Probabil m-a aşteptat după ce a văzut plăcuţele de înmatriculare ucrainene. Şi-a deschis portofelul şi mi-a dat 100 de lei. Şi-a spus: „Slavă Ucrainei!” Am început să plâng. Am refuzat să iau banii pentru că avea şi o maşină veche. Dar şi-a deschis portofelul şi mi-a dat încă 100 de lei. Mi-a zis că «ai nevoie de ăştia. Glorie Ucrainei!».

Mulţumesc! La urma urmei, el nu ştie că am 4 copii care aşteaptă acasă. Bine că nu i-am spus, că altfel îşi golea portofelul. Am vrut să-l îmbrăţişez, dar el nu m-a lăsat.

Dacă vreodată, cumva, omul acesta îmi citeşte postarea - să ştii că ai ajutat o mamă cu 4 copii.

M-am urcat în tăcere în maşină, mi-am şters lacrimile ca să pot conduce şi nu înţelegeam. Cum aşa?

Întreaga lume ne susţine şi ne ajută! Ne dau locuinţe gratis, mâncare, haine, bani. Şi vecinii ruşi ne omoară!

Mulţumesc! Vă mulţumesc tuturor! Cine m-a adăpostit cu copiii! Care ne ajută în toate! Prietenilor mei, care îmi trimit bani să avem cu ce trăi”, a transmis Yulia Chernitskaya.

În comentariile de la postare, ucrainenii şi-au transmis şi ei experienţele plăcute de la noi din ţară. Iulia a lăudat ospitalitatea din ţara noastră.