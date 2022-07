Liderul ANP: Sorin Oprescu poate fi tratat în sistemul penitenciar românesc

„În cazul Oprescu, (...) am fost interpelaţi de instanţa din Grecia cu privire la două afecţiuni. Am răspuns că avem capacitatea să le ţinem sub control, să le tratăm în sistemul penitenciar românesc. Nu pot spune despre ce afecţiuni este vorba, dar vă pot confirma că pentru o afecţiune avem 170 de deţinuti care sunt trataţi, ţinuţi sub observaţie, (...) pentru cealaltă afecţiune undeva la 1.100 de persoane private de libertate primesc tratament şi sunt ţinute sub observaţie medicală în condiţii corespunzătoare", a afirmat Dan Halchin în cadrul unei conferinţe de presă.

Conform presei, judecătorii de la Curtea de Apel din Atena au hotărât săptămâna trecută ca Sorin Oprescu să nu fie extrădat în România. Oprescu se află în libertate după ce a plătit o cauţiune de 5.000 de euro în Grecia

Magistraţii eleni au fost de părere că fostul primar nu ar beneficia de condiţii decente în închisorile din România dacă ar fi extrădat, aşadar nu ar putea fi tratat pentru bolile de care suferă, conform presei.