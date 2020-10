Această hotărâre a dus la un val uriaş de simpatie pentru el şi la un protest masiv împotriva conducerii partidului, în special al lui Dan Barna. Aceştia au răspuns cu acuzaţii de lipsă de integritate şi cu teorii conspiraţioniste.

Încă mai ciudat, o persoană aflată în aceeaşi situaţie, Ina Georgescu, a fost validată de către aceeaşi comisie. La mijloc este o scrisoare buclucaşă, semnată mai demult, de foarte multă lume, în care se reclama excluderea abuzivă din partid a unei alte persoane.

Vlad Teohari a fost o prezenţa foarte discretă în această mişcare neaşteptată, care i-a adus brusc notorietate. A evitat să aibă reacţii la cald, apoi a luat o hotărâre în premieră în politică românească.

Va contesta în instanţă abuzul la care a fost supus. Va fi reprezentat de Dumitru Dobrev, avocatul USR şi membru fondator al acestui partid. Acesta a demisionat din Biroul naţional.

Ciprian Apetrei: Aţi fost pus în aceeaşi categorie cu doi deputaţi USR care, din motive diferite, nu mai sunt în acest partid, Adrian Dohotaru şi Matei Dobrovie. Comunicatul oficial USR spunea că trebuie evitate astfel de cazuri, de aceea nu aţi fost validat. Cum comentaţi această alăturare ?

Vlad Teohari: Adrian Dohotaru și Matei Dobrovie au părăsit singuri partidul, în momentul în care nu s-au regăsit ideologic în deciziile politice luate de reprezentanții acestuia (de grupul parlamentar sau de partid în ansamblu).

Alăturarea este forțată și jignitoare pentru mine: eu nu am trădat alegătorii, părăsind partidul pentru un altul, ca dl Dobrovie, ci am fost sancționat, făra să mi se dea dreptul la apărare, pentru delict de opinie și într-un timp care face lucrurile aproape ireparabile. (deputatul Matei Dobrovie a scris un drept la replică în care se delimitează categoric de această alăturare n. CA)

Cele două nume au fost invocate doar ca pretext de comunicarea USR, pentru că nu există explicație logică și plauzibilă pentru ceea ce s-a întâmplat în cazul meu.

De aceea, au preferat să mă includă implicit într-o enumerare de nume cu rezonanță negativă pentru electoratul USR. Franc vorbind, este o tehnică clasică de manipulare: au vrut să acrediteze ideea că și eu sunt la fel sau voi face la fel.

Mi-a părut rău încă o dată că partidul meu recurge la așa ceva pentru a justifica nejustificabilul, dar lucrurile așa stau și le iau ca atare.

Senatorul Radu Mihail a vorbit despre o conspiraţie a PNL şi PSD, ajutată de cei care critică USR, spre bucuria PMP şi altor partide. Sunteţi agent sub acoperire al altui partid ? Intentionaţi să plecaţi la alt partid, dacă nu veţi reuşi să candidaţi ?

V.T: Dl Mihail poate spune orice dorește domnia sa, dar ideea că eu aș fi agent acoperit al altui partid este, din nou, o metodă de a face politică pe care nu o tolerez. Singurul partid în care m-am înscris vreodată a fost USR, și asta pentru că am crezut și vreau să cred în continuare în ceea ce USR transmite în extern: un partid nou, anti-sistem, pro-democrație internă, pro-transparență, meritocrație. Am intrat cu ideea de a milita pentru valorile și principiile apărate de partid, iar între timp m-am gândit la o eventuală candidatură, ceva natural pentru un membru de partid. Nu am intrat din oportunism politic. A fost o dorință naturală care a venit și din încurajările primite de-a lungul timpului.

Nu intenționez să plec la alt partid și, de altfel, nu țin neapărat să candidez și să obțin un loc în Parlamentul Romaniei. Am un job foarte bun în Franța și nu se pune problema ca eu să nu am opțiuni de viață.

Eu am candidat în cadrul partidului în care am militat timp de 4 ani, de la înființarea filialei diaspora, am fost susținut și votat de colegi într-un mod democratic, și asta pentru că am câteva proiecte cu care îmi doresc să contribui la modernizarea României. Evident că-mi doream să-mi desfășor activitatea parlamentară în cadrul USR, dar situația este așa cum o știți.

Ceea ce îmi doresc acum este să mi se facă dreptate în partidul în care sunt.

Este acesta un moment de cotitură în partid ? Par să se fi adunat mai multe probleme. Demersul dumneavoastră este individual sau vizaţi o schimbare profundă a USR, un fel de a va lua partidul înapoi ? Sunteţi spijinit de un grup de nemulţumiţi, precum Allen Coliban sau Florina Presadă ?

V.T: Observ că prin invalidarea și nedreptatea care mi s-a făcut, au creat un moment de mare emoție, iar eu însumi nu mă așteptam la atâta susținere.

Demersul meu este strict individual, în speranța că injustiția comisă de echipa Barna va fi corectată. Este inadmisibil ca drepturile fundamentale garantate de Constituție să fie încălcate într-un astfel de mod, iar votul a 645 de membri USR să fie ignorat.

În demersul acesta, sunt sprijinit de avocatul meu, Dumitru Dobrev, de echipă și de colegii mei din USR Diaspora, cărora li s-a furat votul. Aceștia sunt "nemulțumiții" care mă susțin. De altfel, nu văd de ce noul primar al Brașovului ar fi "nemulțumit" de altceva decât de încălcarea regulilor de Comisia Națională de Arbitraj și de abuzul comis de Biroul Național, ceea ce a și afirmat public.

Trebuie să demisioneze Dan Barna ?

V.T: Eu consider că echipa Barna, cât și cei din Comisia Națională de Arbitraj trebuie să facă un pas în spate. Ce înseamnă asta, este la latitudinea fiecăruia dintre ei.

Dacian Cioloş a spus că abuzul asupra dumneavoastră nu s-ar fi întâmplat dacă fuziunea USR Plus era terminată. Alte voci spun că, de fapt, aţi fost dat la o parte pentru ca pe locul doi să urce un candidat PLUS. Ce părere aveţi ?

V.T: Nu am cum să știu ce s-ar fi întâmplat dacă fuziunea era terminată. Știu exact ce se putea face pentru a nu ajunge la acest abuz. Echipa Barna a votat pentru invalidarea candidaturii mele, cu toate că existau vicii de procedura în felul în care Comisia Națională de Arbitraj a acționat și era vorba de o problemă pe fond privind libertatea de exprimare. Dacă în PLUS nu se practică reprimările pentru delict de opinie, poate că într-adevar fuziunea terminată ar fi fost de ajutor.

Cu privire la motivele pentru care am fost invalidat, aș prefera să nu speculez. Cert este că invalidarea mea a fost în multe feluri abuzivă și nu mi s-a dat nici șansa la apărare, nici timp să o fac.

Comisia de Arbitraj s-a autosesizat într-un moment când autosesizarea nu mai era posibilă din punct de vedere regulamentar, iar Biroul Național a judecat această autosesizare la câteva ore după ce a primit-o pe mail, fară să fi fost pe ordinea de zi, fără să mă anunțe și fără să-mi dea posibilitatea să mă apăr.

Oricine poate vedea din exterior cui i-a fost benefic abuzul comis asupra mea. Cred că cei care au făcut toate acestea trebuie să explice adevăratele motive pentru care au făcut-o și nu eu.

Avocatul Dumitru Dobrev a explicat, într-un comunicat de presă, motivele pentru care a ales să îl reprezinte pe Vlad Teohari: „Sunt unul dintre fondatorii Uniunii Salvaţi Bucureştiul şi avocatul care a înscris la Tribunalul Bucureşti Uniunea Salvaţi România în 2016. Am apărat USR de atunci încoace în tot felul de procese, de la contestaţii la deciziile AEP la înregistrarea alianţei pentru europarlamentare.

Astăzi, apăr spiritul USR în faţa unei conduceri care a uitat principiile şi valorile partidului. Când am intrat în politică, alături de Nicuşor Dan, am făcut-o sufocat de nedreptatea pe care o vedeam zi de zi, în viaţa mea profesională, în instanţe.

Lui Vlad Teohari i s-a încălcat dreptul de a fi ales, dreptul la apărare şi a fost discriminat faţă de numeroşi alţi colegi, cosemnatari ai aceleiaşi scrisori ce i se impută, care au putut candida în alegerile locale din 27 septembrie. În plus, Comisia Naţională de Arbitraj a USR a depăşit cu 20 de zile termenul regulamentar până la care se putea pronunţa pe validitatea candidaturii lui Vlad şi l-a considerat lipsit de integritate pentru o chestiune ce ţine strict de libertatea de exprimare.

Azi, ca avocat al lui Vlad Teohari, am depus la Tribunalul Bucureşti o contestaţie faţă de lista de candidaturi pentru diaspora, la Camera Deputaţilor, a USR PLUS.

Mi-am dat demisia din Biroul Naţional al USR şi îl voi apăra pe Vlad până la capăt pentru a-şi găsi dreptatea”

Restul comunicatului poate fi citit aici.

Dumitru Dobrev este avocat cu experienţă de 20 ani în litigii de drept privat, contencios administrativ, arbitraj intern şi internaţional. Este doctor în drept şi cercetător la Institutul de Cercetări Juridice "Andrei Rădulescu" al Academiei Române.