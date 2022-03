Dronele Bayraktar TB2, armele-minune cu care ucrainenii au distrus tunurile şi sistemele anti-aeriene ale ruşilor

Inferioară din punct de vedere numeric, armata Ucrainei are o serie de arme-minune care au reuşit să îngheţe în proiect coloanele de militari ruşi. Pe lângă sistemele de rachete antitanc de producţie occidentală, printre cele mai eficiente arme folosite acum de ucraineni se numără şi drone de fabricaţie turcească Bayraktar TB2.

Pilotate de la sol de militari ucraineni, aceste aparate de zbor au reuşit să distrugă blindate, sisteme de rachete, tunuri sau chiar garnituri de tren ruseşti. Şi nu vorbim de raportări ale autorităţilor militare de la Kiev, ci de distrugeri documentate şi probate cu imagini foto sau video de către cei care administrează portalul oryxspioenkop.com. Trebuie precizat că în efortul de a atrage cât mai puţină atenţie asupra operaţiunilor sale cu drone, Ucraina a făcut public un număr limitat de imagini cu loviturile reuşite de Bayraktar TB2. Prin urmare, cantitatea de echipamente ruseşti distrusă de TB2 este probabil să fie semnificativ mai mare decât cea înregistrată în prezent de oryxspioenkop.com.

Concret, Bayraktar TB2 a distrus două vehicule blindate, dintre care un BMD-2, cinci obuziere tractate 152mm 2A65 Msta-B, un lansator multiplu de rachete 220mm BM-27 Uragan şi, foarte important, nouă sisteme de rachete antiaeriene. Este vorba de trei unităţi 9A310M2 TELAR şi câte un sistem 9A310M1 TELAR, 9A39M1 TEL, 9A39M2 TEL, Pantsir-S1, Tor-M1 şi Tor-M2. În plus, dronele Bayraktar TB2 au distrus şi două puncte de comandă, un centru de comunicaţii, două garnituri de tren cu provizii, inclusiv combustibil, şi 24 de alte vehicule, între care cel puţin 8 camioane cu provizii. De precizat că oryxspioenkop.com a publicat această listă a distrugerilor realizate de dronele de fabricaţie turcească operate de ucraineni pe 27 februarie şi a promis să îi aducă un update imediat după ce are imagini care să probeze o nouă lovitură reuşită, dar unele surse susţin că toate aceste distrugeri au fost realizate numai până pe 28 februarie, adică în numai 5 zile de război.

Raport calitate/preţ greu de egalat

Ucraina a primit primele drone Bayraktar TB2, produse de Baykar Defence, în 2019. Aparatele au o autonomie de 27 de ore, o viteză maximă de 220 de kilometri pe oră şi un plafon de zbor la 5.500 de metri. Bayraktar TB2 pot fi folosite pentru misiuni de supraveghere, pentru dirijarea focului artileriei sau bombardament şi atac la sol. Drona are o lungime de 6,5 metri, o anvergură a aripilor de 12 metri şi poate transporta echipamente sau armament cu o greutate maximă de 150 kg. TB2 are patru puncte de prindere pentru armament. Comparativ cu dronele de fabricaţie occidentală, Bayraktar TB2 au un cost extrem de redus dacă avem în vedere raportul calitate/preţ. O dronă de fabricaţie turcească are un preţ unitar de 5 milioane de dolari, în timp ce o dronă General Atomics MQ-9 Reaper, de producţie americană, mai performantă, este adevărat, costă 32 de milioane de dolari.

Ce pierderi are, de fapt, Rusia

Partea ucraineană a anunţat, joi, că, de la începutul războiului, Rusia a pierdut 14.000 de soldaţi şi că militarii ucraineni şi forţele civile ar fi reuşit să distrugă 444 tancuri, 1.435 de vehicule blindate, 201 de sisteme de artilerie, 72 de lansatoare multiple de rachete, 43 de mijloace de apărare aeriană, 86 avioane, 108 elicoptere, 864 de vehicule, 3 nave/bărci şi 11 drone. Obiectiv vorbind, cifrele prezentate de Ucraina nu pot fi verificate independent, în condiţiile date, şi trebuie privite cu un grad de scepticism.

În acest context, o estimare conservatoare a serviciilor secrete americane arată că peste de 7.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi în mai puţin de trei săptămâni de lupte. Pe lângă cei ucişi, se estimează că între 14.000 şi 21.000 de oameni din armata de invazie trimisă de Vladimir Putin sunt răniţi, numărul total al celor scoşi din luptă fiind enorm ca procent din totalul de circa 150.000 de soldaţi ruşi aflaţi în Ucraina. Practic, putem discuta de o decimare a armatei de invazie.

De cealaltă parte, şi Rusia susţine că a produs pagube însemnate Ucrainei. În ultima informare publicată tocmai în urmă cu două zile, Rusia susţinea că reuşise să doboare în 24 de ore 16 avioane, elicoptere şi drone, iar la sol ar fi reuşit să distrugă alte 10 aeronave.