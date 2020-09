Dosarul morţii iranianului Mansouri Gholam Reza a fost clasat. Procurorii au stabilit că acesta s-a sinucis

La peste două luni de la producerea incidentului, magistraţii precizează că cetăţeanul iranian a părăsit camera în care fusese cazat, iar apoi a urcat special cu liftul până la etajul 5 al hotelului, de unde, 57 de secunde mai târziu, s-a aruncat.

Parchetul Tribunalului Bucureşti precizează că bărbatul era singurul client al hotelului şi că

nicio altă persoană nu a fost implicată.

Astfel, Parchetul Tribunalului Bucureşti a clasat dosarul privind decesul fostului magistrat iranian Gholam Mansouri.

”La data de 03.09.2020, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus clasarea cauzei avand ca obiect decesul cetateanului iranian Mansouri Gholam Reza, survenit la data de 19.06.2020 in incinta Hotelului Duke din municipiul Bucuresti.





Pentru a dispune astfel, procurorii au stabilit ca Mansouri Gholam Reza s-a precipitat de la etajul 5 al hotelului prin iluminatorul interior, de la o inaltime de 20 de metri, lovindu-se de podeaua de la parterul hotelului, decedand pe loc, la ora 14:27:56, ca urmare a leziunilor incompatibile cu viata, actiunile sale constituind un act suicidar. Cetateanul iranian eliberase camera ocupata de la etajul 6 al hotelului si indeplinise formalitatile de plecare, dupa care a urcat cu liftul de la parter pana la etajul 5, de unde s-a precipitat. S-a mai stabilit ca din momentul urcarii in liftul de la parter si pana in momentul decesului au trecut 57 de secunde, cetateanul iranian fiind singurul client din hotel. Din actele de urmarire penala efectuate a rezultat ca nicio alta persoana nu a fost implicata in precipitarea cetateanului iranian”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

La data producerii evenimentului, Mansouri Gholam Reza era implicat intr-o procedura de extradare aflata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, fiind supus masurii preventive a controlului judiciar, avand interdictia de a parasi tara si obligatia de a se prezenta la organul de politie conform unui program de supraveghere.