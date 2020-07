Deputatul Cătălin Rădulescu sfidează legea, chiar dacă a fost amendat pentru nepurtarea măştii: „Eu, de astăzi încolo, nu voi mai purta masca niciunde!”

Deputatul Cătălin Rădulescu se apără şi spune că nu a purtat masca în benzinărie pentru că aceasta s-ar fi rupt, însă susţine că a respectat cu stricteţe recomandările autorităţilor până la acest moment.

„Adică, dr. Cătălin Rădulescu (zic aşa ca să fiu în trend cu Arafat, care atunci când vorbeşte despre el nu spune „ eu“, ci dr. Arafat), poartă din luna martie până de curând masca şi mănuşi, deşi e probabil, unul dintre milioanele de „proşti“ care a respectat asta, iar când se întâmplă se rupă masca şi intră într-o benzinărie un minut să achite , apare un poliţist (ca prin minune ) şi ii cere sa părăsească incinta şi in momentul în care îi arată “inteligentului “ că masca e ruptă şi nu putea fi purtată, acesta îl amendează! Asta e titlul ştirilor de astăzi: “deputatul nu a respectat legea şi a fost amendat“!, a scris Rădulescu, pe pagina sa.

Cătălin Rădulescu, zis „Mitralieră”, îi acuză pe oponenţii politici că îl urmăresc spre a-l sancţiona pentru că a votat împotriva legii carantinării şi izolării.

„Pai atunci hai să vă spun eu cum stau lucrurile, dragii mei: am intrat în hipermarcheturi STRĂINE, în lunile martie-aprilie cu familia mea şi am constatat că din 3000 de oameni, 200 aveau măşti ca şi mine, iar pe restul de 2000 şi ceva de oameni nu îi interesa, dar nimeni nu era amendat; în timp ce în aceste luni pe televiziuni se prevestea sfârşitul lumii şi oamenii erau ţinuţi forţat în casă prin stări de urgentă şi apoi de alertă (apropo nu am votat nicio stare de alertă), şmecherii ca Orban & company făceau onomastici la guvern fără nicio mască, alţi smecheri ca Rareş Bogdan îşi serbau onomastica fetitei cu sute de invitaţi, toţi fără mască, alţi lideri PNL făceau chefuri tot fără măşti, în cluburi şi la terase, la mare, toată lumea e fără masca şi nimeni nu e amendat , şi mai nou apar imagini de la Summit cu Preşedintele Iohanis tot fără masca, şi eu intru cu masca rupta (deci nu că nu voiam sa o port) în benzinărie să achit, timp de un minut şi marea ştire e ca eu nu respect legea!

Deşi, era motivată nepurtarea măştii (prin ruperea ei), şi până la urmă, înţeleg că mi s-a dat o amendă, care e până la urma problema? Aaa, că nu am votat aceasta mizerie de lege a carantinării? Şi mă urmăriţi acum ca pe vremea comuniştilor când erau urmăriţi oponenţii sistemului?”, a mai scris Cătălin Rădulescu.

Cătălin Rădulescu anunţă că nu va mai purta masca după ce a fost amendat

Cătălin Rădulescu şi-a dat cu părerea despre purtatul măştii, susţinându-şi calitatea de medic.

„Sunt medic, am recomandat şi recomand românilor să poarte masca, benovol, ca o prevenţie pentru a nu se îmbolnăvi şi ca o obligativitate pentru cei simptomatici sau bolnavi, dar nu pot vota sau accepta o lege care obligă persoanele sănătoase să poarte masca. Nu cred în existenţa asimptomatologiei la o boală, ci mai degrabă în ignorarea simptomelor bolii. O persoana sănătoasă, care nu are tuse, are gust sau miros, care nu are temperatură, care nu strănută sau tuşeşte, nu are dureri musculare etc. nu are de ce să poarte o mască care îi produce hipoxie.”, a mai scris deputatul PSD.

„Mitralieră” susţine că autorităţile transformă ţara într-o „inchiziţie medicală”, liderii politici fiind primii care sfidează măsurile pe care el le consideră abuzive.

„Şi atât timp cât repet, lideri de partide, membrii guvernului, Preşedintele României sunt imortalizaţi nepurtând masca la evenimente ore în şir, iar românii sunt amendaţi (abuziv şi neconstitutional) pentru că intră un minut într-o benzinărie unde sunt 5 oameni, să îşi plătească benzina, consider că e o dublă măsură, o ipocrizie fără margini şi un abuz.

Mai devreme sau mai târziu vom vedea cine are dreptate, însă voi milita atât timp cât voi mai fi în politică pentru respectarea drepturilor şi libertatilor românilor şi nu pentru transformarea ţării într-o inchiziţie medicală, într-un stat poliţienesc abuziv, într-un regim de tip dictatorial. Dacă la începutul lunii martie se făcea ce am cerut eu public: securizarea frontierelor, testarea fiecărui român care intră în România şi după caz internarea, carantinarea sau izolarea acestora, nu am fi avut cazuri de Corona virus în România! Acum apar cazuri multe de boală, pentru că de-abia acum după 4 luni se testează serios populaţia, dar asta nu înseamnă că putem accepta legi sau stări care să restrângă drepturi şi libertăţi!”, a mai scris deputatul PSD.