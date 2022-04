Cât achită NATO pentru supravegherea spaţiului aerian al României

Dacă vorbim de auronave de luptă trebuie spus că, în prezent, misiunile de Poliţie Aeriană Întărită (Enhanced Air Policing) sub comandă NATO la graniţele României sunt realizate de 17 avioane F-16 A/B Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române, 8 aeronave F-16 Fighting Falcon ale US Air Forces şi 4 aeronave F/A-18 Super Hornet, din cadrul Forţelor Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa şi 2 aparate F-35 Lightning II de generaţia a V-a ale US Air Force. Toate aceste aeronave vor decola în caz de urgenţă de pe Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” de la Borcea.





Lor li se alătură şi 8 aeronave Eurofighter Typhoon din cadrul Forţelor Aeriene Italiene, care constituie Detaşamentul Black Storm, 6 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane şi 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Regale Britanice (RAF) ce execută misiuni de poliţie aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Toate aceste aeronave de luptă sunt ridicate prin rotaţie, dar zilnic pentru misiuni de patrulare, iar costul unei ore de zbor diferă de la model la model. Astfel, o oră de zbor cu F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, F-35 Lightning II sau Eurofighter Typhoon costă 8.278 de dolari, 12.605 dolari, 28.455 de dolari, respectiv 22.000 de dolari.

Cisternele aeriene stau tot timpul pe cer

Apoi, aproape 24 de ore din 24, deasupra României se află cel puţin un avion de realimentare, iar costurile de operare sunt de 11.000 de dolari pentru un Boeing KC-135R Stratotanker sau Boeing KC-135T Stratotanker ale US Air Force şi 13.000 de dolari pentru un Airbus KC.Mk 2 al Royal Air Force. Din când în când, aceste servicii mai sunt oferite deasupra ţării noastre şi de avioane similare italiene, germane sau franceze.

Ieri, în jurul ore 15.00, deasupra României erau două avioane-cisternă, un Boeing KC-135R Stratotanker şi un Boeing KC-135T Stratotanker, ambele ale US Air Force. Ele au zburat cu indicativele LAGR241 şi LAGR271 şi au asigurat realimentarea avioanelor de luptă în perimetrele Târgul Lăpuş-Reghin-Prundul Bârgăului şi Vama Buzăului-Comăneşti. Cel mai probabil, ambele aeronave au decolat de la baza RAF Mildenhall, din Marea Britanie.

Supravegherea electronică şi descurajarea

Totodată, NATO monitorizează intens spaţiul aerian al României, dar şi ce se întâmplă în Ucraina cu un avion de avertizare timpurie şi comandă Boeing E-3 Sentry AWACS care are un cost orar de operare de 39.587 de dolari pe oră. Tot pentru misiuni de supraveghere mai sunt trimise periodic din deasupra României şi avioane E-8C Joint Surveillance Target Attack Radar System dotate cu radare AN/APY-7 şi sisteme informatice complexe. Aceste aparate au un cost orar de exploatare de peste 35.000 de dolari.

Totodată, tot pentru supraveghere electronică aliaţii mai operează deasupra României sau în zona Mării Negre şi drone de tip MQ-9 Reaper (cu baza la Câmpia Turzii) sau Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk, decolate de la o bază din Italia. Acestea au autonomii extrem de ridicate (14 ore, respectiv 32 de ore). O oră de zbor cu cele două drone costă 3.624 de dolari (pentru MQ-9 Reaper) şi 9.089 (Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk). Trebuie spus că o misiune a dronei Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk în zona Mării Negre şi deasupra României durează în medie 16 ore, iar un mic calcul ne arată că US Air Force cheltuieşte pe aceasta 145.424 de dolari.

În fine, periodic, US Air Force trimite în acţiuni de descurajare şi bombardiere strategice Boeing B-52H Stratofortress decolate din Marea Britanie. O oră de zbor cu acest avion costă 70.388 de dolari.