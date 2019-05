Bogdan Licu, procurorul general interimar: Un 10 august se poate repeta oricând

Licu a fost întrebat despre acest dosar, în condiţiile în care au apărut în spaţiul public informaţii potrivit cărora Parchetul Militar a solicitat Spitalului de Urgenţă Floreasca informaţii privind instituţiile care s-au interesat în noaptea de 10 spre 11 august 2018 despre starea răniţilor internaţi după violenţele din Piaţă Victoriei. Procurorii vor să ştie "Cine şi când s-a interesat de starea răniţilor", potrivit adresei trimise unităţii spitaliceşti, citată de G4Media.

Parchetul General a anunţat că a extins urmărirea penală în dosarul privind protestul din 10 august 2018, fiind cercetată acţiunea jandarmilor de a evacua Piaţa Victoriei, în urma căreia ar fi fost vătămate drepturile protestatarilor. Procurorii spun că violenţa a fost nejustificată.





Şefii din Jandarmerie, Cătălin Sindile, Laurenţiu Cazan şi Sebastian Cucoş, au fost chemaţi pentru a fi informaţi cu privire la extinderea urmăririi penale in rem. Aceştia au fost puşi, de altfel, sub acuzare în acest dosar pe 21 septembrie 2018, fiind acuzaţi de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals. Alături de şefii din Jandarmerie a fost pus sub acuzare, la acel moment, şi secretarul de stat în MAI Dan Mihai Chirică.