Aproape 2.000 de martori audiaţi şi 560 de părţi vătămate în dosarul în care sunt anchetate violenţele de la mitingul diasporei

Aceştia au transmis şi că o parte din documentele clasificate cu privire la intervenţia forţelor de ordine au fost declasificate şi au ajuns în posesia organelor de cercetare.

„Procurorii militari au efectuat demersuri pentru desecretizarea documentelor întocmite de structurile care au avut atribuţii şi au acţionat în data de 10 august 2018, o parte dintre aceste documente fiind declasificate şi înaintate organelor de urmărire penală pentru a fi avute în vedere la soluţionarea cauzei”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

În luna septembrie 2018, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti anunţau efectuarea cercetărilor, dupa violentele din timpul protestului desfasurat in 10 august in Piata Victoriei din Capitala, intr-o cauza penala formata din 78 de sesizari depuse de jandarmi. Cercetările vizau acte de „violenta fizica si morala” impotriva a 169 de jandarmi care au actionat in noaptea de 10 - 11 august, in Piata Victoriei.





Peste 450 de persoane au avut de suferit in urma violentelor inregistrate la protestul din 10 august, unele avand nevoie mai multe zile de ingrijirea medicilor. Ulterior şefii Jandarmeriei care au coordonat intervenţia în forţă a forţelor de ordine şi un secretar de stat din MAI au fost puşi sub acuzare de procurorii Parcehtului General pentru mai multe infracţiuni, precum abuz în serviciu, purtare abuzivă sau fals intelectual.