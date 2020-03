Amenzi de 20 de ori mai mari pentru încălcarea Ordonanţelor Militare

Amenzile pentru cei care nu respectă restricţiile de deplasare în afara locuinţei pe perioada situaţiei de urgenţă vor creşte considerabil, urmând a fi cuprinse între 2.000 şi 20.000 de lei faţă de 100 şi 5.000 de lei, cât prevede varianta aflată în vigoare acum. Modificarea vine în contextul în care răspândirea noului coronavirus în ţara noastră accelerează, şi în ciuda acestui lucru, ieri, autorităţile spuneau că peste 10.000 de persoane au fost amendate în ultimele 24 de ore pentru nerespectarea restricţiilor de circulaţie.



Mai mult, ministrul Marcel Vela a anunţat duminică seară că cei care încalcă regulile izolării vor ajunge direct în carantină şi vor suporta obligatoriu toate cheltuielile.





192 de cazuri noi în ultimele 24 de ore

Toate acestea în condiţiile în care numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus ajunsese luni la prânz 1.952 după ce în ultimele ore fuseseră confirmate alte 192 de cazuri noi. „Dintre cele 1.952 de persoane confirmate pozitiv, 180 au fost declarate vindecate şi externate (55 la Timişoara, 85 la Bucureşti, 19 la Iaşi, 7 la Craiova, 11 la Constanţa şi 3 la Cluj)”, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.

De asemenea, potrivit autorităţilor, la secţiile de terapie intensivă erau internaţi 53 de pacienţi, dintre care 33 în stare gravă. Numărul deceselor în rândul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 46, după ce în cursul zilei de luni au mai fost confirmate alte trei noi decese. Este vorba de un bărbat de 74 de ani din judeţul Satu Mare, ce suferea de hipertensiune arterială şi diabet zaharat, un alt bărbat de 57 de ani din Timiş, ce suferea de cardiopatie, TBC şi diabet zaharat, şi de un al treilea bărbat tot din Timiş, care suferea de asemenea de cardiopatie şi diabet zaharat. În acelaşi timp, în această perioadă, nu mai puţin de 285 de cadre medicale au fost infectate cu noul corinavirus. Dintre acestea, 91 sunt medici, 90 sunt asistenţi medicali, 26 sunt infirmiere, 8 sunt îngrijitoare, iar 70 de persoane fac parte din personalul auxiliar.

Şi de parcă nu ar fi fost suficient, autorităţile spun că au deschis 12 noi dosare penale pentru infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor şi că au dat 1.273 de sanţiuni pentru nerespectarea măsurilor de izolare şi carantină.





Restricţii mai blânde pentru bătrâni

Ministrul Marcel Vela a anunţat o diminuare moderată a restricţiilor pentru persoanele de peste 65 de ani, categoria persoanelor cele mai vulnerabile în faţa infecţiei cu noul coronavirus, şi care aveau voie să părăsească locuinţele doar în intervalul orar 11-13. Astfel, pentru aceştia vor fi permise deplasările la medic pentru tratamente de urgenţă pe tot parcursul zilei.





„Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinţei, este permisă şi în afara intervalului orar 11.00-13.00 dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală , precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc.”, se arată în Ordonanţa Militară 4/2020. În plus, acestora li se permite, în intervalul orar 20-21, deplasarea pentru asigurarea nevoilor animalelor de companie. „Am permis deplasarea în afara locuinţei a persoanelor peste 65 de ani şi în intervalul orar 20-21 pentru a asigura nevoile animalelor domestice sau de companie. Pentru ieşirile în acest scop nu e nevoie de declaraţie pe proprie răspundere”, a declarat ministrul Marcel Vela.

România plafonează preţurile la energie, gaze, apă şi carburanţi

Autorităţile au mai hotărât ca preţurile la energie electrică, energie termică, gaze, apă şi carburanţi să nu mai fie majorate de îndată ce intră în vigoare Ordonanţa Militară 4. „În perioada stării de urgenţă, preţurile la energie electrică şi termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate şi carburanţi nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanţe militare, acestea putând fi doar diminuate în funcţie de cerere şi ofertă. Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I”, se arată în textul ordonanţei.

Detaşarea personalului sanitar: Medicii vor, dar nu au cu ce

Personalul sanitar nu poate refuza detaşarea la alte spitale, în contextul epidemiei cu COVID-19, prin noua Ordonanţă Militară nr. 4 emisă duminică seară. Însă dacă deficitul de personal se poate rezolva prin ordonanţă militară, iar cadrele medicale fac sacrificii pentru a trata pacienţii infectaţi, actualul deficit acut de echipamente de protecţie este o problemă dureroasă, care aşteaptă soluţii urgente.

Concret, întreg aparatul sanitar (medicii, asistentele, personalul auxiliar, chimiştii, biologii, farmaciştii, terapeuţii) are obligaţia să accepte delegarea sau detaşarea la alte unităţi publice care au deficit major de personal, fără a putea refuza detaşarea sau delegarea pe perioada stării de urgenţă, iar dacă mutarea se face în alte localităţi, autorităţile au obligaţia de a le asigura cazarea şi hrana, a precizat Raed Arafat. Liderul Federaţiei SANITAS Bucureşti a precizat că personalul sanitar este pregătit să urmeze noile ordine şi că mulţi specialişti s-au oferit deja ca voluntari.

„Noi nu vom dezerta şi vom merge acolo unde este nevoie de noi, cu delegare, detaşare sau voluntar”, arată Viorel Huşanu. Ce cer în schimb cadrele sanitare? „Noi vrem să fim protejaţi. Personalul medical este deja stresat că lucrează mult şi alături de pacienţi cu COVID-19 şi uneori poartă doar mască sau uneori nici pe aceasta. Colegii de la DSP Bucureşti (Direcţia de Sănătate Publică-n.r.) m-au sunat să îmi ceară măşti. Orice echipamente de protecţie sunt bine-venite pentru că nu mai au deloc. Sunt 6 epidemiologi care fac anchetele epidemiologice în tot Bucureştiul şi sunt ajutaţi de salariaţii din DSP - 200 în total, dar nu fac faţă şi nu au materiale de protecţie”, explică Huşanu.



Momentan, criza este una materială. Personalul sanitar face deja eforturi, însă are nevoie de susţinere urgentă. „Oamenii îşi fac datoria, dar lipsa materialelor de protecţie este o mare problemă. Sunt speriaţi şi disperaţi. Eu caut de câteva zile hoteluri care să asigure cazarea personalului neinfectat care vine din provincie. Am mii de cereri de la personalul medical şi am obţinut doar un hotel, care deja este plin”, mai spune liderul SANITAS Bucureşti. Acesta afirmă că a găsit restaurante care pot asigura un număr limitat de porţii de mâncare gratis, însă nu pot asigura transport, aşa că trebuie cineva care să asigure asta.

„Trebuie să ne gândim să asigurăm cap-coadă un serviciu pentru personalul sanitar. Altfel, nu vom reuşi să îi ţinem în ţară”, a mai precizat Huşanu, care cere soluţii urgente pentru sprijinirea cadrelor medicale. Ministerul Sănătăţii cunoaşte situaţia, însă întârzie să ofere răspunsuri, a mai spus sindicalistul.