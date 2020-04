Amendă maximă pentru un bucureştean care a ieşit din casă fără declaraţia la el. „Simt că îmi este sfârşitul. Sunt la pământ. Nu am de unde plăti“

Pe data de 8 aprilie George Răcman a mers la cumpărături. A ales să meargă pe jos, către un retailer important din zonă. Pe drum a fost claxonat de un vecin. George s-a apropiat de maşină, moment în care o patrulă de poliţie a oprit în dreptul lor. Agentul i-a solicitat actul de identitate şi declaraţia pe proprie răspundere.

„Nu am avut această declaraţie ştiind că nu îmi trebuie. M-am bazat şi pe faptul că nu m-a oprit nimeni până în momentul respectiv.

I-am transmis poliţistului că stau aproape, să verifice în buletin. Dânsul mi-a zis că de unde stau eu până unde mă aflam atunci e destul de mult. Dar acolo e magazinul. Nu am înjurat, am vorbit puţin pe un ton mai apăsat.

I-am spus doar că stau în zonă şi că nu ştiam de declaraţie. M-a anunţat verbal că o să primesc o amendă. A zis că îmi dă 100 de milioane şi că în primele două săptămâni pot să plătesc 50 de milioane. Nu am văzut când mi-a făcut procesul. În faţa mea avea o tabletă.

Când am ridicat procesul de la poştă, mi-a fost trimis poştă, am văzut că amenda era de 200 de milioane cu posibilitatea să plătesc jumătate în două săptămâni. De unde să am eu atâţia bani. Trec printr-un şoc din care nici acum nu pot sa îmi revin. Nu am ştiut că îmi trebuie acea adeverinţă ca sa merg la magazinele din cartier şi am primit pe loc amenda.

Nu sunt bogat, cine îmi cunoaşte trecutul ştie foarte bine cât am luptat să am această garsonieră, la care plătesc 29 de ani credit bancar. A fost visul meu sa am un acoperiş după 26 de ani de stat în cămin alături de 100 de inşi sub acelaşi acoperiş”, a povestit bărbatul într-o postare pe Facebook prin care cere ajutorul oamenilor pentru a putea plăti această amendă.