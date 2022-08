Patru români morţi într-un accident în Bulgaria. Autocarul în care se aflau a lovit o maşină oprită pe banda de urgenţă

Un autocar înmatriculat în România, la bordul caruia se aflau 25 de pasageri, dintre care şapte cetăţeni turci, iar restul români, a fost implicat sâmbătă dimineaţa intr-un accident rutier în Bulgaria.

Potrivit primelor informaţiilor, autocarul condus de un cetăţean turc a lovit maşina cu pasageri care oprise pe banda de urgenţă şi apoi s-a lovit de un copac.

Sunt patru morţi şi nouă răniţi, unul dintre ei cu răni grave la cap.

„La acest moment pentru cei 5 pacienţi din Veliko Târnovo am trimis o echipă de evaluare care a ajuns la 10.50. Am discutat cu consulul nostru. Am trimis un elicopter. Decizia medicului este evacuarea tuturor pacienţilor spre Bucureşti. Vor decola alte trei elicoptere din Craiova, Galaţi şi Constanţa. Vor face câte un drum, cel din Bucureşti se va întoarce pentru ultimul pacient. Aceştia vor ajunge la Spitalul Floreasca. Traumatismele lor sunt diferite, unii necesită evaluare mai departe, alţii continuarea tratamentelor. Unul dintre pacienţi a suferit o intervenţie în Bulgaria. Dacă necesită transport pe stare aeriană înseamnă că medicul are dubii cu privire la starea lor. La acest moment nu avem informaţii că viaţa lor este în pericol. Restul pacienţilor nu au ajuns la spital, doar 9 persoane au fost aduse la spital”, a declarat Raed Arafat pentru Digi24.

FOTO dariknews.bg