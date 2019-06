Întârziere de peste 9 ore ale unor zboruri Blue Air de pe Otopeni. Când va decola avioanul pentru Barcelona

UPDATE Conform portalului flightaware.com, cursa de Blue Air de Barcelona cu indicativul OB 107 ar urma să decoleze în jurul orei 12.40.

************************

Mai multe zboruri ale aeronavelor Blue Air au avut întârzieri uriaşe, ajungând şi la mai mult de 9 ore de aşteptare pe Aeroportul Otopeni.

Cursele aeriene aveau ca destinaţie Valencia şi Barcelona ;i Antalya.

„Paralela 45 şi Blue Air ... o colaborare “de succes”.... am început vacanţa cu o mică întârziere ( de 9 ore) a zborului către Barcelona...”, scrie unul dintre pasageri.

Nimeni nu le-a oferit până acum vreo explicaţi despre motivele întârzierii.

„A venit o doamnă la ora 9.30 să ne înregistreze plângerile dar nu ne-a spus când plecăm. Eu am trei copii, pe care i-am trezit de la ora 03.00, pentru că ni s-a spus să venim la ora 04.00 pentru că sunt foarte multe zboruri. Aeroportul Otopeni are facilităţi zero pentru copii. Am sunat şi la agenţia de la care am contractat vacanţa, şi la Blue Air şi nimeni nu ştie. S-ar putea să aşteptă 3, 4 sau 7 ore”, a explicat un călător, la Digi24.





