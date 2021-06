Primarul Nicuşor Dan s-a tuns: „Am decis să mă conformez”

„Nu am dat importanţă acestui aspect, dar am văzut că lumea e obişnuită cu un anumit tip de reprezentare. Eu reprezint bucureştenii, în special pe cei care m-au votat. Mi-au cerut asta, m-am tuns.” - a declarat Nicuşor Dan, conform Ştirile Pro TV.

Aspectul de muzician rock al primarului general ajunsese motiv de discuţii pe reţelele de socializare, acum, însă, Nicuşor Dan spune că s-a conformat.

”Am primit acest reproş de la mai multă lume, şi atunci am decis să mă conformez, pentru că, repet, nu e vorba de mine, ci e aşa cum îşi închipuie multă lume care m-a votat că trebuie să arate un primar pe care ei l-au votat. Şi atunci ...” - a explicat edilul Bucureştiului.

Nicuşor Dan susţine că ”nu contează cât de lung ai părul”, însă realitatea îl contrazice. Chiar el recunoaşte că, înainte de a intra în politică, în 2012, îi plăcea să adopte un stil mai rebel, după care ... s-a conformat şi el: şi-a pus costum şi s-a tuns.

„Multă vreme am avut un stil şi de îmbrăcăminte şi de aspect fizic, să zicem mai rebel. Când am intrat în politică în 2012, când am candidat prima oară, mi-am dat seama că nu e potrivit să ... Există nişte standarde sociale pentru persoanele care reprezintă, şi atunci m-am conformat, m-am îmbrăcat la costum, mi-am tuns părul (...) Ca să spun aşa, am făcut nişte sacrificii. Ăsta e cel mai mic. Da? Am făcut nişte sacrificii când am intrat în politică, aveam cariera mea de matematician, era un lucru pentru care mă pregătisem 20 de ani, pe care îl făceam cu mare plăcere. Şi acum, când mi-am tuns părul, e ceva minor”, a mai spus primarul general al Capitalei Nicuşor Dan.