Numărul mai mic de infectări în Bucureşti ar putea veni cu o relaxare a restricţiilor. Care sunt măsurile discutate

447 de noi infectări cu virusul SARS-CoV-2 au fost raportate joi în Bucureşti, unde numărul total al cazurilor COVID-19 înregistrate de la începutul pandemiei a ajuns la 114.272. Astfel, incidenţa cumulată a cazurilor era de 2,69 de cazuri/1.000 de locuitori, fiind a doua zi consecutiv când s-a aflat în scenariul galben. Şi la nivel naţional a scăzut numărul de infectări, joi fiind raportate 2.878 de cazuri noi, 69 de decese şi 1.005 pacienţi internaţi la ATI.

Autorităţile din Capitală au în vedere relaxarea restricţiilor dacă trendul noilor infectări se va menţine în continuare la nivel scăzut.

Nicuşor Dan, precaut

Nicuşor Dan e de părere că mai trebuie aşteptat câteva zile până la o eventuală relaxare a restricţiilor în Bucureşti, după ce Capitala a scăzut miercuri sub nivelul de trei cazuri la mia de locuitori.

„În primul rând, trebuie să salutăm această scădere, sunt nişte cifre pe care mă uit în fiecare dimineaţă, suntem la sub 3 la mia de locuitori, am fost la 7 în urmă cu o lună şi jumătate. Vă spun sincer că la începutul mandatului am fost extrem-extrem de îngrijorat. Când am început mandatul, la sfârşit de octombrie, eram pe o pantă ascendentă şi chiar mi-a fost frică de unde am putea să ajungem. Purtarea măştii şi atitudinea bucureştenilor ne-au ajutat să ajungem aici. O să fie o discuţie în Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă pe situaţia asta şi o să vedeţi decizia pe care o să o luăm. Să mai aşteptăm câteva zile, ca să vedem că această situaţie se stabilizează. Aşa, pe cifre, am fost la 1.000 pe zi, am fost la 2.000 pe zi şi acum pare că suntem undeva la 200-300-400 pe zi”, a afirmat Nicuşor Dan la RFI.

Prefectul Capitalei va convoca o şedinţă

Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunţat că va convoca o şedinţă a Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă în care vor fi luate în discuţie cel puţin trei măsuri de relaxare.

„Reglementările în vigoare prevăd că, într-un interval de 48 de ore, vom monitoriza indicele de incidenţă şi, în situaţia fericită, pe care ne-o dorim şi noi, în care incidenţa şi mâine, şi poimâine va fi sub 3 la mie, poimâine vom convoca Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă şi vom propune adoptarea unei hotărâri prin care să relaxăm o parte dintre măsurile aflate în vigoare”, a declarat Traian Berbeceanu.

Dacă şedinţa Comitetului pentru situaţii de urgenţă va avea loc vineri, relaxarea măsurilor va intra în vigoare de a doua zi. „Măsurile vor intra în vigoare începând cu ora 00.00 a zilei de sâmbătă”, a mai precizat el.

Printre măsurile vizate se numără şi permiterea funcţionarii cu o capacitate de maximum 30% a instituţiilor/sălilor de spectacol, teatrelor şi cinematografelor.

A doua măsură avută în vedere se referă la redeschiderea activităţilor „la interior“ a restaurantelor, barurilor, cafenelelor, etc, în limita a maximum 30% din capacitatea unităţii.

O a treia măsură vizează permiterea activităţilor cu publicul, până în limita a 30% a spaţiului destinat, a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc.

Ce restricţii sunt în vigoare în Bucureşti

Capitala a intrat în scenariul roşu pe data de 18 octombrie 2020, când incidenţa cumulată a cazurilor noi COVID-19 înregistrate în două săptămâni era de 3,02/1.000 de locuitori. În calcule era inclusă şi perioada de 4 zile consecutive în care Capitala a înregistrat peste 2.000 de infectări zilnice. Municipiul Bucureşti a rămas în scenariul roşu timp de peste 3 luni până miercuri, 20 ianuarie, când indicele a scăzut la 2,96.

Bucureştenii sunt în continuare obligaţi să poarte masca de protecţie atât în spaţiile închise, cât şi în spaţiile deschise, iar toate activităţile desfăşurate în interior (în restaurante, cafenele, cinematografe, săli de spectacole sau săli de jocuri de noroc) sunt interzise. De asemenea, locuitorii sunt obligaţi să completeze o declaraţie pe propria răspundere dacă vor să circule noaptea în intervalul orar 23.00-05.00.