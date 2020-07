Dezastru pentru Primăria Capitalei. Încă o licitaţie anulată. Autobuzele electrice nu vin prea curând în Bucureşti

Cele trei oferte au fost respinse în etapa de evaluare tehnică, fiind inacceptabile sau neconforme.

Ofertele au fost depuse de către doi producători din Turcia, Bozankaya şi Temsa, şi un importator de tractoare asociat cu o firmă din China.

Asociaţia Metrou Uşor a criticat Primăria Capitalei pentru modul în care a elaborat caietele de sarcini ale celor două licitaţii şi susţine că preţul impus de municipalitate a dus la îndepărtarea producătorilor consacraţi de autobuze electrice.

„În vreme ce Cluj, Turda sau Braşov au deja autobuze electrice în circulaţie, la Bucureşti asistăm la a doua anulare a licitaţiei. Este cea mai elocventă dovadă că, asa cum am mai atras atenţia, caietele de sarcini nu reflectă standardele pieţei, cu cerinţe mult sub nivelul de calitate al producătorilor consacraţi. De exemplu, preţul per autobuz a descalificat toţi producătorii europeni de renume”, arată Asociaţia Metrou Uşor într-un comunicat de presă.

Primăria Capitalei lansase pe 3 martie 2020 noua licitaţie pentru 100 de autobuze electrice. Aceasta este a doua procedură pentru achiziţia de autobuze electrice care eşuează, după ce şi prima licitaţie a fost anulată din acelaşi motiv: oferte neconforme şi/sau inacceptabile.

Precedenta licitaţie pentru 100 de autobuze electrice în Bucureşti a fost anulată după ce niciuna din cele două oferte depuse nu a fost acceptată. Atunci au depus oferte un importator al autobuzelor chinezeşti Byd şi asocierea Bozankaya - Sileo.

Valoarea totală a investiţiei în noile mijloace de transport public se ridica la aproximativ 219,57 milioane de lei (fără TVA), din care fonduri nerambursabile aproximativ 177,99 milioane de lei (fără TVA) din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 -2020.