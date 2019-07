Încep lucrările la Podul Constanţa, „reparat“ provizoriu cu ipsos. Cum va fi afectat traficul rutier din Capitală

Lucrările de reparaţii şi consolidare la Podul Constanţa vor demara luni la culeea de pe partea dreaptă pe sensul de intrare în pasaj dinspre Centru spre Bucureştii Noi. Ele vor fi executate, în etape succesive, în intervalul orar 22.00-05.00, fără închiderea totală a circulaţiei autovehiculelor pe Calea Griviţei. În permanenţă va fi deschisă o bandă cu lăţimea de minimum 2,5 m, pe sensul unde se desfăşoară lucrările.

„Şi în etapa în care lucrarea va implica restricţii pe ambele sensuri ale liniei de tramvai, circulaţia autovehiculelor se va desfăşura în continuare tot pe câte o bandă de circulaţie, cu lăţimea de minimum 2,5 m, pe fiecare sens”, menţionează CFR S.

Dat fiind faptul că podul feroviar de la km 4+327 reprezintă un obiectiv de utilitate publică, cu o importanţă deosebită atât pentru traficul feroviar, cât şi pentru cel rutier, CFR SA transmite că a analizat şi a stabilit împreună cu constructorul şi autorităţile locale abilitate un program de lucrări astfel încât, în perioada execuţiei, să nu intervină modificări majore de trafic în circulaţia rutieră.

„CFR SA le mulţumeşte conducătorilor auto pentru înţelegere şi le recomandă să circule cu prudenţă, să respecte semnificaţia indicatoarelor rutiere montate temporar în zonă, precum şi semnalele poliţiştilor rutieri, aceste măsuri având drept scop menţinerea condiţiilor optime şi de siguranţă în traficul rutier, în perioada de desfăşurare a lucrărilor”, susţin oficialii companiei de infrastructură feroviară.

Lucrările au fost atribuite firmei SC Infra System Proiect SRL, iar valoarea contractului pentru proiectare şi execuţie se ridică la 3,491 milioane de lei. Termenul de execuţie este de 8 de la semnarea contractului.

La un pas de tragedie, „reparat“ cu ipsos

Podul Constanţa din nordul Capitalei a intrat în atenţia publică în luna aprilie 2018, când un ONG a atras atenţia că podul este într-o stare avansată de degradare, nemaifiind reparat de la finalul anilor ’80. Peste acest pod trec zilnic zeci de trenuri, iar pe sub el trec mii de oameni, în maşini, tramvai sau autobuz.

Podul Constanţa a fost construit în anul 1938, în doar 5 luni, şi nu a avut parte de reparaţii decât la finalul anilor ’80, scria ARCEN. Conform experţilor, starea actuală este mai mult decât îngrijorătoare. „După construcţia Magistralei 4 de Metrou podul nu a avut parte de nicio expertiză sau reparaţie. Pe bulevardul de dedesubt trec zilnic zeci de mii de oameni; sunt două linii de tramvai, două de troleibuz, o linie de autobuz şi două benzi de circulaţie pe sens. Pentru a evita o tragedie este necesară oprirea de urgenţă a traficului, punerea în siguranţă a traficului feroviar, demararea unei expertize tehnice şi demararea unor lucrări de consolidare”, precizează aceştia.

CFR SA a publicat în urmă cu un an expertiza podului Constanţa, din Bucureşti, aflat într-o stare avansată de degradare, din care reieşea că acesta are nevoie urgentă de reparaţii şi consolidare.

Ulterior, CFR a anunţat că va derula în luna mai lucrări de intervenţie în zona Podului Constanţa, însă până atunci s-a găsit o soluţie de compromis pentru a băga sub preş adevăratele probleme ale structurii: le-au mascat cu ipsos. Specialiştii spuneau că această lucrare are valoare structurală zero, deci pericolul ca stâlpii să cedeze în orice moment este încă prezent.

