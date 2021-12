Veaceslav Platon, acuzat de prejudicierea Biroului Asiguratorilor de Autovehicule

Lui Veaceslav Platon i se încriminează: „escrocherie săvârşită în proporţii deosebit de mari”, „cauzarea de daune materiale în proporţii deosebit de mari prin înşelăciune sau abuz de încredere” şi „confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false”.



Procuratura Anticorupţie precizează că, în perioada anilor 2014-2015, grupul criminal organizat şi condus de Veaceslav Platon, prin intermediul multiplelor persoane de încredere, cetăţeni moldoveni şi din Ucraina, a dobândit prin escrocherie bani din conturile Biroului Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule deschise la BC „Moldova-Agroindbank” SA şi la BC „Moldindconbank”.



În urma măsurilor întreprinse de oamenii legii, Biroului i-a fost reparat parţial prejudiciul material cauzat, în sumă de circa şase milioane de lei. La demersul procurorilor, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor mobile şi imobile, în valoare totală de circa opt milioane de lei.



Veaceslav Platon are calitate de învinuit şi într-o cauza penală pornită pe faptul pretinselor acţiuni ilegale de preluare a controlului asupra BC „Moldova-Agroindbank” şi gestionarea acestei instituţii în beneficiul unui grup criminal organizat. Totodată, pe 11 noiembrie curent, acesta a fost citat pentru înaintarea acuzării în cadrul cauzei penale denumite „Laundromat”. Veaceslav Platon a fost citat pentru a i se aduce la cunoştinţă ordonanţa de punere sub învinuire din 20 mai 2021, emisă de Departamentul de anchetă al Ministerului de Interne al Federaţiei Ruse.



Veaceslav Platon a părăsit Republica Moldova în luna iulie a acestui an. Se presupune că s-ar afla la Londra.