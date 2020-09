„Vă trebuie probleme pe capul vostru?”. Dodon le transmite românilor că unirea cu R. Moldova nu va fi

În plus, Dodon a adăugat că nu ar accepta un consilier la Preşedinţie care să fie cetăţean român, la fel cum nu ar accepta cetăţeni străini în calitate de consilieri prezidenţiali originari din alte ţări.

„Unire nu o să fie. Liniştiţi-vă, n-o să fie niciun fel de unire. Nici vouă asta nu vă trebuie. Vouă vă trebuie probleme pe capul vostru? Unire n-o să fie. Noi suntem ţări separate, vecini, vă stimăm, ne stimaţi, suntem fraţi, un pahar de vin, ţuică, veniţi în ospeţie, dar niciun fel de unire n-o să fie”, a declarat Igor Dodon în emisiunea „Preşedintele răspunde”.