Sergiu Sîrbu: Guvernarea ACUM-PSRM vrea să captureze statul

Potrivit lui, PDM, deşi este în opoziţie, este încă un concurent foarte puternic şi noua guvernare nu ar avea nevoie de un asemenea actor pe arena politică. Declaraţia a fost făcută la postul de televiziune Vocea Basarabiei, transmite IPN.



„Regretăm acest fapt, noi ne documentăm. Vom informa comunitatea internaţională, sper să reacţioneze doar că până acum nu prea am văzut această reacţie”, a declarat parlamentarul PDM.



Fostul deputat Ştefan Secăreanu spune că trecerea în subordinea preşedintelui a Serviciului de Informaţii şi Securitate este un lucru alarmant şi că aceasta nu ar însemna democraţie. „Eu credeam că cei care au fost în opoziţie, cei de la ACUM, care se consideră pro-europeni şi cad în această capcană de răzbunare care este practicată de grupările care au anumite interese, este grav”, spune Ştefan Secăreanu. Potrivit lui, societatea moldovenească asistă la anumite încăierări care au loc între diferite grupări de interese.



Comentatorul politic Corneliu Ciurea este de părere că noua guvernare a venit la putere nu pentru a guverna în sensul tradiţional al cuvântului. În atitudinea duşmănoasă faţă de Partidul Democrat, consideră comentatorul, singurul scop este distrugerea PDM, dar nu guvernarea. În opinia lui, această răzbunare are scopul să se producă cât mai repede, în termeni record, viteza trebuie să fie maximă. „Aşa-numita justiţie a noii guvernări trebuie să apese pe accelerator din răsputeri pentru ca în foarte scurt timp să obţină rezultatele dorite – eliminarea celor suspectaţi că ar fi cumva sub influenţa PDM”, susţine Corneliu Ciurea.

