Maia Sandu, după şedinţa Consiliului Suprem de Securitate: Moldova are mulţi prieteni şi am încredere că vom ieşi cu bine din criza energetică

Maia Sandu a anunţat că a solicitat ajutor de la cei mai importanţi parteneri externi ai Republicii Moldova şi a primit asigurări că cetăţenii Moldovei nu sunt singuri în faţa acestei crize.

„Ţara noastră are mulţi prieteni şi am încredere că vom ieşi cu bine din această criză”, a spus Maia Sandu.

La şedinţa Consiliului Suprem de Securitate s-au luat câteva decizii, printre care:

- A recomanda Comisiei pentru Situaţii Excepţionale să întreprindă măsuri pentru asigurarea instituţiilor medicale, în special instituţiile spitaliceşti, cu surse alternative de energie electrică sau cu echipamente necesare pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiilor.

- Doi. Să impună măsuri de optimizare a consumului de gaze naturale pentru producerea energiei termice în instituţiile publice.

- Trei. Să ia măsuri pentru ca CET-urile, care sunt furnizori de agent termic şi energie electrică, să fie asigurate cu cantităţi necesare de combustibil pentru generarea agentului termic şi a energiei electrice.

- De asemenea, o decizie presupune să se creeze formule şi mecanisme de achiziţionare a păcurii pentru a asigura stocurile necesare pentru funcţionarea centralelor de termoficare.

Maia Sandu nu a ezitat să dea vina pe fostele guvernări pentru criza energetică.

„Din momentul în care, împreună cu voi, am câştigat o luptă grea împotriva celor care au devastat şi sărăcit ţara noastră, ştiam cu toţii că drumul va fi greu. Ştiam că avem mult de lucru pentru a rezolva toate problemele interne şi că ne vor fi puse multe beţe în roate. Acum, iată că ne confruntăm cu o problemă gravă, rezolvarea căreia nu stă doar în puterile Republicii Moldova. Este vorba despre creşterea dramatică a preţului la gaze la nivel global şi problemele ce ţin de livrarea de gaze naturale”, a spus Maia Sandu.

„Nu s-a făcut aproape nimic pentru a asigura independenţa energetică a ţării, nu s-a investit aproape niciun leu în energia regenerabilă şi foarte puţini bani în proiecte care să ne permită să reducem consumul de energie şi, respectiv, să plătim mai puţin. În schimb, au înflorit scheme de sute de milioane de dolari în sectorul energetic, iar corupţia mare a rămas nepedepsită. Azi Republica Moldova ar fi trebuit să aibă rezervoare de gaz în care să putem stoca gaze naturale, să aibă instrumente de cumpărare de la mai mulţi furnizori, să avem conectare cu mai mulţi parteneri, să avem programe naţionale de eficientizare energetică a locuinţelor, să avem investiţii în energie regenerabilă. Din păcate, nu avem nimic din toate astea. Abia acum începem să lucrăm cu adevărat pentru securitatea energetică a ţării”, a menţionat şefa statului.

Preşedintele a justificat şi creşterea preţurilor la diferite produse.

„Creşterea preţurilor la gaze de 5-6 ori în doar câteva luni nu este o normalitate, este o anomalie. O asemenea creştere bruscă este o lovitură grea pentru consumatorii casnici şi pentru economie în orice ţară, cu atât mai mult în Republica Moldova, unde veniturile oamenilor sunt mici, iar economia abia a început să se recupereze după criza pandemică. Situaţia noastră e şi mai grea din cauza guvernărilor iresponsabile care s-au perindat în aceşti 30 de ani. Cei care s-au aflat la conducere până acum au folosit schemele din energie pentru propriul buzunar şi nu au făcut nimic pentru ca ţara noastră să nu ajungă în astfel de blocaj. În timp ce alte ţări au investit, timp de decenii, în diversificarea resurselor energetice, în proiecte de energie regenerabilă, în proiecte de eficienţă energetică, aşa încât să se protejeze de asemenea crize, la noi sistemul energetic a fost o sursă constantă de corupţie”, a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu a accentuat că Gazoductul care uneşte Republica Moldova cu România a fost finalizat abia în acest an, staţia de interconectare pentru curentul electric nu a fost construită nici până azi, iar din această cauză de trei decenii suntem la cheremul regimului de la Tiraspol.

Ea a subliniat că în aceste săptămâni a lucrat împreună cu guvernul şi parlamentul pentru a identifica soluţii.

„Eu personal am avut mai multe discuţii telefonice cu Dmitrii Kozak, şef adjunct al administraţiei prezidenţiale a Federaţiei Ruse pentru a facilita discuţiile pe marginea semnării, în condiţii acceptabile, a unui contract între Moldovagaz şi Gazprom. Chiar şi astăzi, încă au loc negocieri la Sankt Petersburg. De asemenea, am comunicat cu mai mulţi şefi de state pentru a identifica alternative - am vorbit cu preşedintele României, cu preşedintele Germaniei, cu preşedintele Poloniei, al Azerbaidjanului. Am abordat subiectul în cadrul vizitei de la Viena. În ultima lună, am avut câteva discuţii şi cu conducerea instituţiilor Uniunii Europene - cu doamna Preşedintă a Comisiei Europene şi cu preşedintele Consiliului European, dar şi cu comisari europeni pentru a identifica resurse pentru procurarea gazelor şi pentru susţinerea cetăţenilor şi mă bucur că avem această decizie recentă a Uniunii Europene despre alocarea unei donaţii de 60 de milioane de euro care să susţină cetăţenii Republicii Moldova pe termen scurt în faţa acestei crize”, a spus Maia Sandu.