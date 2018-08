Maia Sandu, despre protestul profesorilor: Mărirea salariilor nu mai poate fi amânată

Maia Sandu a afirmat că PAS îşi asumă să mărească cu cel puţin 50% salariile tuturor angajaţilor din educaţie.

„Educaţia este singurul domeniu în care au fost iniţiate, acum câţiva ani, reforme serioase, dar şi complicate. Resursele eliberate datorită măsurilor de eficientizare a cheltuielilor publice în educaţie trebuiau realocate în sector, în primul rând pentru majorarea salariilor profesorilor”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ei, guvernării actuale nu-i pasă de nevoile stringente ale cetăţenilor şi foloseşte banii pentru acoperirea furtului din sectorul bancar, pentru finanţarea proiectelor populiste, pentru construcţia de garduri prin care să se apere de cetăţenii care îşi cer drepturile constituţionale.

„Majorarea salariilor cadrelor didactice cu 20%, pe care am reuşit să o obţinem fiind la minister, a fost modestă. Dar am pregătit şi am lăsat un program naţional pentru angajaţii din sistemul educaţional, care presupune majorarea salariilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, reformarea sistemului de pregătire a cadrelor didactice. Programul se prăfuieşte pe rafturile ministerului”, a spus preşedinta PAS.

Ea susţine că „această guvernare nu are nevoie de educaţie şi nici de profesori”, iar „educaţia este pericolul principal pentru această guvernare care se ţine la putere pe minciună şi manipulare”.

„Însă societatea noastră are mare nevoie de educaţie de calitate, de cadre didactice motivate şi bine pregătite. Dacă nu vor fi majorate substanţial salariile în educaţie imediat, în câţiva ani se vor închide şcolile nu pentru că nu vor exista elevi, ci pentru că nu vor exista profesori”, a subliniat Maia Sandu.