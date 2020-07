Igor Dodon, despre transformarea Sfintei Sofia în moschee: „Mi-aş dori ca acest simbol să rămână creştin-ortodox”

„Acestea sunt treburile interne ale oricărui stat. În calitate de creştin, eu mi-aş dori ca acest simbol să rămână creştin-ortodox. Dar ca preşedinte al ţării, consider că fiecare ţară îşi are treburile sale interne şi ia decizii. Nu avem noi dreptul în calitate de conducător al ţării să-i spunem altui conducător al ţării „fă aşa sau aşa”. Doresc ca aceeaşi abordare s-o aibă toţi şi faţă de noi, de Republica Moldova”, a declarat Igor Dodon la emisiunea sa „Preşedintele răspunde”, răspunzând la întrebarea pusă de Adevărul.

Operă arhitecturală majoră construită în secolul VI de către bizantini, Sfânta Sofia este un sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO şi una dintre principalele atracţii turistice din Istanbul. În 1934, Mustafa Kemal Ataturk, fondatorul Turciei moderne, a ales să o ofere „umanităţii” sub formă de muzeu. La 86 de ani distanţă, principalul contestatar al moştenirii sale laice, islamo-conservatorul Erdogan a decis să mai întoarcă o pagină a istoriei şi să o reconvertească în moschee.

Consiliul Mondial al Bisericilor i-a solicitat lui Erdogan să revină asupra deciziei, pe care Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al creştinilor ortodocşi din întreaga lume, a numit-o „dezamăgitoare”.

Şi Papa Francisc s-a declarat duminică îndurerat de decizia preşedintelui turc de a transforma muzeul Hagia Sofia în moschee. „Gândurile mele se îndreaptă spre Istanbul. Mă gândesc la Sfânta Sofia şi sunt foarte îndurerat”, a rostit suveranul pontif în timpul discursului săptămânal de binecuvântare din Piaţa Sf. Petru din Roma.

Erdogan rămâne de neclintit, afirmând că Turcia şi-a exercitat dreptul de suveranitate transformând Sfânta Sofia în moschee şi va interpreta criticile aduse acestei mişcări drept un atac la independenţa ţării sale, o interpretare pe care Moscova o acceptă la nivel politic.