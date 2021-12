Igor Dodon, despre dosarul Energocom: Nu mă eschivez de la colaborarea cu procurorii

El s-a arătat critic la adresa guvernanţilor PAS, despre care spune că au eşuat în gestionarea statului în primele 5 luni de mandat şi cheamă oamenii nemulţumiţi la proteste în Chişinău



Igor Dodon n-a ratat ocazia să pună pe seama guvernării majorarea tarifelor la gazele naturale, majorarea preţurilor. Liderul PSRM a calificat drept un eşec al guvernării şi avizul critic al Comisiei de la Veneţia la iniţiativele PAS privind modificarea componenţei CSP şi evaluarea activităţii procurorului general. Dodon spune că formaţiunea sa va susţine oamenii nemulţumiţi care vor ieşi la proteste.



„Noi trebuie să ne pregătim de momentul care, cu siguranţă, va veni. Va trebui ca oamenii din nou să aleagă. De amintit oamenilor ce se întâmplă şi când va fi momentul decisiv, de aplicat lovitura decisivă, aşa cum s-a întâmplat cu Plahotniuc. Da, oamenii vor să iasă la proteste. Le-am spus să înceapă. Să iasă câte 20-30 în sate, ulterior să iasă în raion, de acolo să vină la Chişinău, noi vă vom susţine. Dar oamenii trebuie să iasă singuri, să iasă cei care i-au votat. În interiorul ţării, actualul partid de guvernare a luat majoritatea. Noi am văzut ce a făcut guvernarea în 5 luni, dar ce va face într-un an, doi?”, s-a întrebat Igor Dodon în cadrul emisiunii „Acces Direct” de la NTV Moldova.



De asemenea, Igor Dodon a menţionat că nu-l sperie dosarul Procuraturii Generale în care a fost citat în calitate de bănuit. El dă asigurări că va colabora cu ancheta şi anticipează intentarea unor noi dosare.



„E slută treaba la ei dacă s-au legat de un caz de acum 13 ani, din anul 2008. Un caz de multe ori discutat, analizat la Procuratura Generală şi s-a adeverit ceea ce noi am tot spus, că acolo nu este nimic absolut. Asta înseamnă că aţi analizat activitatea mea de preşedinte de 4 ani de zile, nu aţi găsit nimic, v-aţi legat de ceea ce a fost 13 ani în urmă. Nu mă eschivez de discuţii, de colaborare cu procurorii. Eu risc să presupun că ei sperau că nu mă voi întoarce în ţară, ca să spună că am fugit din ţară. Sunt sigur că vor fi şi alte dosare, presiuni vor fi, fiindcă noi suntem alternativa din capul oamenilor”, a mai spus Igor Dodon.



Dosarul Energocom în care Igor Dodon este recunoscut în calitate de bănuit vizează procurarea, în perioada 2008-2009, a energiei electrice prin intermediul unei companii intermediare. Se presupune că schema frauduloasă la importul de energie prin care bugetul a fost delapidat de 12 milioane de dolari, ar fi fost pusă la cale în perioada când Igor Dodon exercita funcţia de ministru al Economiei.