Experţi: Anunţul despre retragerea parţială a trupelor ruse nu înseamnă că pericolul a trecut

Expertul IDIS Viitorul Igor Munteanu spune că anunţul privind o retragere parţială a trupelor ruse nu poate fi privit ca o capitulare a Moscovei, ci doar ca pe o schimbare de scenariu. Potrivit expertului, chiar dacă nu va exista o invazie de ordin militar, Rusia nu va renunţa la ambiţiile sale de a readuce Ucraina pe orbita Kremlinului.



„Înainte de acest anunţ de retragere parţială a trupelor militare de la frontiera Ucrainei, Putin a avut o întâlnire cu Lavrov. Lavrov l-a informat public despre negocierile avute cu mai multe cancelarii, informându-l că are răspunsuri negative la problemele esenţiale. Asta înseamnă că ultimatumul la care a recurs Federaţia Rusă nu s-a încununat cu succesul pe care l-a aşteptat Putin. Acum asistăm la o schimbare a macazului, dar asta nu înseamnă că pericolele şi riscul unei invazii militare a trecut. Vorbim despre un război care are multiple dimensiuni, o dimensiune este invazia terestră, dar mai pot să existe zeci de forme de război hibrid care alternează şi care urmăresc acelaşi scop”, a spus Igor Munteanu, în cadrul emisiunii „Freedom” de la TV8.



În acelaşi timp, expertul IPRE Iulian Groza spune că anunţul făcut de SUA privind o potenţială invazie în Ucraina la data de 16 februarie are menirea de a dejuca planurile Rusiei şi a de descuraja scenariile expansioniste ale Moscovei.



„Scopul acţiunilor Federaţiei Ruse este să creeze incertitudine, tensiune, haos şi chiar isterie prin comunicarea internaţională pe care o are Rusia cu Occidentul. Referitor la informaţia că data de 16 ar fi data atacului, trebuie să analizăm cu atenţie aceste scurgeri intenţionate de informaţii, ele au avut menirea de descurajare, de prevenire a anumitor acţiuni presupuse pe care Federaţia Rusă era pregătită să le îndeplinească în funcţie de evoluţia scenariilor. Din păcate, în Ucraina deja s-a creat o panică ce afectează puternic această ţară din punct de vedere economic”, a spus Iulian Groza.



Federaţia Rusă a anunţat o retragere parţială a trupelor de la graniţa ucraineană. Ministerul rus al Apărării a menţionat că ar fi fost vorba despre exerciţii militare. Federaţia Rusă are mobilizaţi la graniţa cu Ucraina aproximativ 130 de mii de soldaţi, inclusiv 30 de mii de soldaţi care participau la exerciţii militare în Belarus.