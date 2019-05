Ex-procurorul Ion Diacov, dezvăluiri despre cum ministrul de Interne, Dorin Recean, i-a cerut să deschidă un dosar penal pe numele lui Andrei Tranga

„Aproximativ cinci ani în urmă, în cadrul unei discuţii, care a avut loc în biroul fostului ministru al MAI, acesta m-a informat precum că unul din subalternii mei a refuzat pornirea urmăririi penale în privinţa omului de afaceri A.Tranga ilegal, lăsând să se înţeleagă că nu de ochi frumoşi. I-am promis ministrului că voi studia materialele cazului şi voi decide. A doua zi, am invitat procurorul care a efectuat investigaţiile şi a dispus neînceperea urmăririi penale. Am ascultat raportul dânsului, am studiat materialele prezentate şi am concluzionat că procurorul a adoptat o decizie legală, despre care l-am informat pe ministrul MAI”, a scris Ion Diacov pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Diacov, Dorin Recean „a insistat că MAI dispune de informaţii operative, precum că Tranga a comis o crimă gravă şi că totuşi procurorul din subordinea mea a ascuns „adevărul”, refuzând ilegal în pornirea unui proces penal. Dumnealui insista ca eu să anulez ordonanţa de refuz şi să pornesc urmărirea penală”.

„Repetat i-am spus domnului că materialele de care dispunea procuratura Chişinău la acel moment nu permiteau declanşarea urmăririi penale şi i-am propus să-mi prezinte informaţii operative adăugătoare.

Zis şi făcut. La indicaţia ministrului a sosit un colonel, şef al Direcţiei investigaţii operative a MAI. A venit „cu mâinile în buzunare”, adică fără careva documente şi a început să mă „informeze” oral, că A.Tranga se ocupă cu diferite scheme criminale şi a însuşit sume deosebit de mari. L-am ascultat 5-10 minute şi apoi ïl întreb: Domnule colonel, dumneata ai venit să-mi faci „agitaţie” sau să-mi prezinţi probe despre presupusa activitate criminală a lui Tranga? Unde sunt documentele, prin care puteţi confirma informaţiile despre care vorbiţi?”, mărturiseşte Diacov.

Ex-procurorul afirmă că acel colonel nu i-a adus probele necesare despre care Dorin Recean spunea că există în posesia MAI.

„Vorbe goale, pe care dumnealor, cu mare pafos, le numeau „informaţii operative”. I-am spus colonelului că este liber să plece. Mai apoi, în cadrul întâlnirii, i-am declarat ministrului MAI că nu eu, dar dânsul este dus în eroare de subalternii care fac nişte jocuri ascunse, dubioase. L-am sfătuit colegial să declanşeze un control de serviciu la acest capitol. Surpriză. A doua zi,după discuţia „colegială” primesc o scrisoare oficială prin care ministrul MAI îmi solicitā să reexaminez rezultatul anchetei şi să pornesc împotriva lui A.Tranga urmărirea penală”, a declarat Diacov.

Diacov spune că l-a invitat personal pe Andrei Tranga în birou.

„I-am dat scrisoarea ministrului MAI s-o citească. Dumnealui a citit liniştit, fără emoţii. Mi-a restituit „documentul” şi mi-a zis: „domnule Diacov, controlaţi oficial, eu mită nici dumneavoastrā şi nici ministrului MAI n-o să vă dau. Dacă merit, pedepsiţi-mă, amendaţi-mă”. O atare încredere în sine a unui om de afaceri în faţa procurorului eu n-am întâlnit până atunci. Am discutat mult despre modul de activitate, despre condiţiile de lucru,despre controalele din partea organelor de stat, despre plata impozitelor ş.a. A.Tranga m-a informat că firma este controlată destul de des şi că de fiecare dată plăteşte amenzi, dar în „afaceri” cu controlorii nu intră. L-am crezut. I-am solicitat să-mi prezinte o notă amplă despre activitatea economică a firmei, să indice toate veniturile reale şi sumele impozitate, am solicitat să-mi prezinte copiile tuturor proceselor-verbale întocmite de controlori şi copiile documentelor de achitare a amenzilor”, a subliniat Diacov.

El susţine că a fost impresionat de documentele prezentate de Tranga, pe care i le-a solicitat.

„În baza acestor documente i-am scris ministrului MAI un răspuns oficial. S-a supărat. N-a vorbit cu mine vreo trei luni de zile. Apoi i-a trecut supărarea. Mai mult nu mi-a spus nimic despre „schemele” lui A.Tranga”, menţionat Diacov.

Ex-procurorul a precizat că îşi doreşte un singur lucru privind situaţia actuală a lui Tranga, ca „organele de drept, procuratura, judecătorii sunt obligaţi să opereze numai cu fapte documentate oficial, cu probe concludente şi pertinente. Nu cu „informaţii operative” cu caracter „secret” expuse oral. Lui A.Tranga îi doresc să aibă parte de un proces public echitabil,legal”.

Milionarul Andrei Tranga, proprietarul celui mai mare lanţ de restaurante din Republica Moldova, „La Plăcinte şi Andy`s Pizza”, a fost reţinut de procurorii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) vineri, 26 aprilie, într-un dosar penal deschis pentru şantaj.

Informaţia a fost confirmată pentru Adevărul de către şeful PCCOCS, Nicolae Chitoroaga, care a declarat că Andrei Tranga a primit mandat de arestare pe un termen de 30 de zile, într-un dosar penal deschis pentru şantaj. Procuratura nu a oferit alte detalii pe acest caz.

Natalia Tranga, soţia lui Andrei Tranga, a făcut prima declaraţie de la reţinerea omului de afaceri vineri, 10 mai. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Natalia Tranga s-a arătat extrem de dezamăgită de sistemul din Republica Moldova: „când nu există dreptate, dar există interesele unor factori de decizie care deţin puterea”. Ea a afirmat că tot ce a construit familia sa timp de 20 de ani riscă să fie distrus acum.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: