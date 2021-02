Emannuel Macron, către Maia Sandu „Sunt 24 de ani de când un preşedinte al R. Moldova nu a fost primit la Paris”

În declaraţiile pentru presă, susţinute de către cei doi şefi de stat, Emmanuel Macron a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria în alegerile prezidenţiale.

„Sunt 24 de ani de când un preşedinte al Republicii Moldova nu a fost primit la Paris. Vizita Dumneavoastră nu este întâmplătoare, corespunde cu punctul de cotitură pe care l-a cunoscut recent Republica Moldova, prin alegerea de către popor, în funcţia de preşedinte, a unei personalităţi cu integritate şi coloană vertebrală în toată activitatea sa politică, care luptă de ani de zile pentru un stat de drept, fără corupţie. Alegerea dumneavoastră este un mesaj extraordinar, care oferă speranţe. Este cert că aveţi nevoie de reforme curajoase, multă ambiţie şi tenacitate. Îmi doresc ca Franţa şi UE să poată să vă însoţească în acest demers”, a declarat Macron.

La rândul său, Maia Sandu a mulţumit statului francez pentru susţinerea şi ajutorul acordat de-a lungul anilor. „Oamenii din ţara mea merită să trăiască într-un stat mai bun, să ştie că sunt ocrotiţi de lege şi că dreptul lor la libertate este sfânt. Aceasta m-am angajat să fac şi mă bucur că Republica Franceză este gata să ne ajute în acest demers, aşa cum a făcut-o, solidar, în toţi cei 29 de ani de relaţii moldo-franceze. Am simţit această solidaritate în cele mai diverse domenii. Am simţit-o atunci când am fost ajutaţi să ne scriem legile, ca tânăr stat independent. Am simţit solidaritatea Franţei prin proiectele de dezvoltare desfăşurate în localităţile Republicii Moldova, ajutând concetăţenii mei să aibă condiţii mai bune de viaţă; simţim această solidaritate prin sprijinul oferit şcolilor şi profesorilor noştri”, a declarat Preşedintele Maia Sandu.

În context, Maia Sandu a ţinut să menţioneze rolul Francofoniei şi al relaţiilor interumane în cooperarea dintre cele două state. „Republica Moldova are privilegiul de a avea două familii - Europa şi Francofonia. Franţa a însemnat şansa la studii de calitate pentru mii de tineri din Moldova şi a devenit a doua casă pentru zeci de mii de moldoveni. Iar în Moldova am întâlnit francezi care, îndrăgostiţi fiind de oamenii noştri, s-au îndrăgostit şi de ţara mea, care le-a devenit a doua casă”, a declarat şefa statului. Cât priveşte relaţiile economice, Maia Sandu a menţionat că Franţa este şi printre primii zece investitori în Republica Moldova, respectiv „ne dorim creşterea volumului comerţului cu Franţa, ne dorim şi mai multe investiţii franceze în ţara noastră”.

Declaraţiile au fost urmate de o discuţie de circa două ore, în cadrul căreia cei doi lideri au abordat mai multe subiecte de interes comun - relaţiile politice şi economice, acordurile bilaterale în domeniul social şi economic, proiecte de investiţii şi de infrastructură, cooperarea pentru educaţie şi cultură, posibilitatea de a ajuta Republica Moldova ca să obţină mai rapid vaccin anti-Covid-19.

„Deschiderea de care a dat dovadă Preşedintele Emmanuel Macron mă face să fiu încrezătoare că dialogul dintre cele două ţări va avansa, fiind marcat de voinţa noastră comună de intensificare a relaţiilor politice, economice şi culturale”, a spus Maia Sandu.