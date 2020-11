Dodon: Varianta ideală ar fi o coaliţie largă între stânga şi dreapta politică

„După ce voi reveni în fruntea PSRM, vom examina oportunitatea creării sau nu a coaliţiilor pe termen scurt şi pe termen mediu. Vom vedea dacă se poate de creat astfel de coaliţii şi dacă va fi în interesul nostru să creăm astfel de coaliţii. Asta este poziţia noastră. Dar, cel mai probabil, dacă se vor crea coaliţii, vor fi create în jurul şi cu participarea Partidului Socialiştilor. Altă formă de coaliţie nu văd. Varianta ideală ar fi o coaliţie largă între stânga şi dreapta politică. Avem doi lideri şi două partide cu legitimitate sporită în Republica Moldova: Dodon cu PSRM şi Maia Sandu cu PAS”, a declarat Igor Dodon, la o nouă ediţie a emisiunii online „Preşedintele Igor Dodon răspunde”.

Igor Dodon a menţionat că Guvernul este minoritar, susţinut de 37 de deputaţi PSRM şi 2-3 deputaţi independenţi. Poziţia personală şi a Partidului Socialiştilor este că Parlamentul trebuie dizolvat şi declarate alegeri parlamentare anticipate. Totodată, Igor Dodon a subliniat că formula dizolvării acestui Parlament ţine de Partidul Socialiştilor şi că ei vor fi cei care vom decide când şi cum se va întâmpla acest lucru. „Vom proceda în felul următor: trecem iarna şi, în luna martie-aprilie, după ce am trecut perioada grea de pandemie, luăm decizia ce facem mai departe. Daca considerăm oportun să mergem la anticipate, dar eu consider că trebui de dizolvat acest Parlament, atunci găsim formula legală. Eu aş propune ca alegerile parlamentare anticipate să aibă loc în luna octombrie-noiembrie 2021”, a spus Igor Dodon.



Legat de zvonurile că ar intenţiona să fie prim-ministru, Igor Dodon a spus că ar fi cea mai mare greşeală. Acesta a amintit că mandatul său de preşedinte este până pe 23 decembrie sau până la depunerea jurământului următorului preşedinte. „După depunerea jurământului din partea noului preşedinte ales, îmi restabilesc calitatea de membru al PSRM şi revin, cu susţinerea colegilor (deja am primit această invitaţie la Congres), în fruntea Partidului Socialiştilor, pe care l-am creat şi l-am ridicat din 2011de la zero”, a adăugat Igor Dodon.