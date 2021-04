Deputat PSRM: Starea de urgenţă a fost instituită la recomandarea Maiei Sandu

De cealaltă parte, deputaţii Platformei DA şi cei ai PDM spun că ţara a devenit ostatica celor 2 formaţiuni politice, PAS şi PSRM, care se războiesc între ele.

Deputaţii nu încetează să se acuze reciproc de incapacitatea de a-şi asuma responsabilitatea pentru criza pandemică. Reprezentanţii PAS, spun că solicitarea Guvernului de a institui stare de urgenţă a fost total deplasată în lipsa unui plan concret de măsuri anticriză.



„Am fost martorii unui spectacol, ne-au vorbit frumos despre salvarea vieţii oamenilor, întâmplător sau nu, Constituţia interzice dizolvarea Parlamentului pe durata stării de urgenţă. Din dorinţa de a păstra viu acest Parlament, s-a venit cu iniţiativa de a decreta stare de urgenţă tocmai pe 60 de zile”, a spus deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chişinău.



De cealaltă parte, socialiştii pasează responsabilitatea crizei din ţară pe seama preşedintelui Maia Sandu, care ar fi împiedicat învestirea unui Guvern profesionist capabil să gestioneze situaţia pandemică.



„La 13 martie, ca urmare a şedinţei CSS, a venit cu o recomandare în adresa Guvernului ca să se instituie stare de urgenţă. Noi am inventat această stare de urgenţă sau ea a fost iniţiativa preşedintelui ţării? Responsabilitatea pentru faptul că nu avem un Guvern care să gestioneze situaţia adecvat este pe seama preşedintelui, deoarece Maia Sandu a cerut categoric demisia Guvernului Chicu şi 3 luni de zile a încercat doar să dizolve Parlamentului”, a spus deputatul PSRM, Vasile Bolea.



Democraţii spun că situaţia în care se află ţara ar fi rezultatul confruntărilor interminabile între PAS şi PSRM, formaţiuni care ar ţine toată ţara la cheremul intereselor lor politice.



„S-a întârziat mult. Ştim cu toţii ce fel de măsuri au adoptat ţările civilizate. Noi de la sfârşitul lunii ianuarie suntem într-o creştere continuă a numărului de cazuri, eu am stat acum 2 săptămâni în Spitalul Republican, era plin. La noi, din păcate, şi aceste măsuri restrictive sunt influenţate de interesele politice ale doi jucători, PAS şi PSRM, care nu mai ajung la un consens”, a spus deputatul PDM, Dumitru Diacov.



Deputaţii Platformei DA spun că în lipsa unui Guvern plenipotenţiar, care să deblocheze asistenţa externă şi să-i ajute pe oamenii afectaţi de restricţiile impuse, starea de urgenţă nu va avea efectul scontat.



„Acest Guvern, care este progenitura Guvernului Chicu, nu a fost pregătit să-şi asume nişte responsabilităţi şi să vină cu un plan de acţiuni suficient de clar. Ceea ce se întâmplă acum variază între o farsă şi o iresponsabilitate totală. Trebuie să se pună la dispoziţia acestei situaţii nişte finanţări din bugetul public. Noi am propus gestionarea acestei crize prin instalarea unui Guvern cu atribuţii depline”, a spus deputatul Platformei DA, Igor Munteanu.



Parlamentul a instituit la data de 31 martie stare de urgenţă la nivel naţional până la data de 30 mai. Iniţiativa a fost susţinută de deputaţii PSRM şi de cei ai Platformei parlamentare Pentru Moldova, care include şi fracţiunea Partidului Şor.