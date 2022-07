Deputat PAS: Mecanismul de compensare a tarifului la gaz va fi aprobat până la sfârşitul lunii

În acelaşi timp, opoziţia extraparlamentară spune că o nouă majorare a tarifului la gaz se va reflecta automat în preţul produselor alimentare, întrucât agenţii economici nu beneficiază de compensaţii din partea statului.

Majorarea tarifului până la 23,57 lei pentru un metru cub de gaz, fără TVA inclus, va însemna o nouă lovitură atât pentru bugetul cetăţenilor, cât şi pentru bugetul de stat, spun experţii.

Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniţă, în condiţiile în care Guvernul va fi în incapacitate de a identifica bani pe plan extern, compensarea tarifului la gaz va deveni o povară pentru actuala guvernare.



„Noi suntem între o decizie proastă şi una foarte proastă. Dacă nu majorăm tariful, se acumulează datorii, dacă majorăm tariful el va fi 26 de lei. Anul trecut, gazul s-a scumpit, dar lemnele au rămas la preţul 800-1000 de lei pentru 0,8 m3. Anul acesta s-au scumpit şi lemnele până la 3000 de lei. Totuşi, încălzirea cu lemne, oricum e mai avantajoasă decât gazul. În plus, în acest an avem cel mai mare deficit bugetar de 20 de miliarde, asta înseamnă că trebuie să ne împrumutăm, în primele 5 luni s-a reuşit împrumutul a 2 miliarde, ţi-au mai rămas 7 luni în care trebuie să găseşti 18 miliarde. Asta înseamnă că posibilităţile Guvernului de a oferi ajutoare vor fi limitate”, a spus Veaceslav Ioniţă în cadrul emisiunii „Întreabă Gheţu” de la TV8.



Chiar dacă Guvernul va compensa parţial tariful la gaz pentru familiile social-vulnerabile, preţurile la produsele alimentare vor exploda din nou, anticipează reprezentanţii opoziţiei extraparlamentare.



„Ce facem cu agenţii economici, dacă majorăm din nou tariful? Preţurile la produse şi aşa sunt în creştere. Această majorare de tarif se va regăsi imediat în preţul produselor alimentare”, a spus reprezentantul Platfomei DA, Liviu Vovc.



De cealaltă parte, reprezentanţii guvernării se arată optimişti că statul va identifica resursele necesare pentru a compensa tariful la gaz pentru unele categorii de populaţie. De asemenea, de ajutor din partea statului vor beneficia cetăţenii care se încălzesc cu lemne.



„Trebuie să vedem decizia ANRE privind noul tarif. Noi pregătim un mecanism de compensare pentru iarnă. Guvernul a publicat proiectul, vor fi 6 categorii de gospodării, în funcţie de vulnerabilitatea energetică. Până la sfârşitul lunii iulie va fi aprobat şi oamenii vor cunoaşte cum pot beneficia de ajutor. Până la sfârşitul lunii iulie va fi aprobat şi în Parlament mecanismul de compensare, pentru că el va fi diferit, va fi în baza cererii. Iarna trecută am compensat 3500 de lei per gospodărie, pe tot sezonul rece. Acum va fi diferit, îi vom ajuta mai mult pe cei care au nevoie”, a spus deputatul PAS, Radu Marian.



Recent, Moldovagaz a expediat ANRE solicitarea de majorare a tarifului la gazele naturale cu 45%, fiind invocat motivul majorării preţului de achiziţie. În prezent, consumatorii finali achită un tarif de 18,6 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus.