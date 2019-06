Andrei Năstase, despre întâlnirea cu vicepemierul Rusiei, Dmitrii Kozak: A fost o discuţie foarte bună. Am primit felicitările PPE

„Am discutat faptul că noi reprezentăm o forţă proeuropeană cu angajamente clare de implementare a Acordului de Asociere. Am vorbit despre parteneriatul nostru strategic cu România. Am vorbit despre faptul că ne preocupă lucrurile care consolidează societatea noastră, nu le dezbină. În principiu, a fost o discuţie foarte bună. Am vorbit şi despre propagandă, de orice natură, care face rău cetăţenilor Republicii Moldova”, a declarat Andrei Năstase.



„Am surprins oponenţii noştri prin faptul că am demonstrat maturitate şi am primit felicitări din partea partenerilor noştri din afara ţării, din cadrul PPE, pe care îl reprezentăm cu cinste în R.Moldova, pentru modul în care am gestionat această situaţie. Ştiţi foarte bine că putea fi o capcană, din punctul unora de vedere, putea fi o înţelegere. Noi am gestionat foarte bine aceste lucruri şi am primit şi felicitările partenerilor noştri din străinătate. Dovadă că a fost un gest frumos, corect, să ne vedem cu reprezentanţii statelor pe care le-am menţionat, este că nimeni de la holdingul (media) al lui Plahotniuc nu ne mai aştepta afară”, a mai spus Năstase.

Maia Sandu a menţionat că s-a „vorbit despre situaţia politică din ţară”.

„Despre necesitatea îmbunătăţirii relaţiilor economice şi comerciale cu Federaţia Rusă, bazate pe reciprocitate. Am vorbit şi despre divergenţe. Despre necesitatea retragerii forţelor străine şi a muniţiilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Am spus tranşant că suntem împotriva proiectului de federalizare. Am acoperit absolut toate subiectele care meritau a fi acoperite într-o discuţie cu un reprezentat al Federaţiei Ruse”, a afirmat lidera PAS.





Amintim că deputatul Blocului ACUM Octavian Ţîcu susţine că la întâlnirea dintre Johannes Hahn şi liderii Blocului ACUM, oficialul european le-ar fi sugerat acestora că nu ar trebui să meargă la întrevederea cu vicepremierul rus, Dmitrii Kozak. Parlamentarul s-a arătat uimit că, în pofida acestor sugestii, Maia Sandu şi Andrei Năstase au decis să se vadă cu Kozak, deşi în cadrul Blocului s-ar fi luat altă decizie.

