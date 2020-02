Andrei Năstase confirmă că a avut o întâlnire cu Maia Sandu: Am discutat despre realităţile din Moldova

„Alegerile din toamna acestui an nu pot fi câştigate de forţele proeuropene decât dacă acesta se vor alinia în spatele unui coerent şi asumat proiect de ţară”, a afirmat Andrei Năstase.





Întrebat dacă este adevărat că între PAS şi PPDA va fi semnat un acord de neagresiune, prin care cele două formaţiuni se angajează să nu se atace reciproc, Andrei Năstase a dat de înţeles că un asemenea document nu va fi semnat, deoarece PPDA nici nu are interes să-şi atace colegii din PAS: „Avem nevoie de pacte de neagagresiune atunci când există agresiune. În ceea ce priveşte PPDA, am fost cei care am pus mai presus de orice dialogul, compromisul în interesul cetăţenilor, conselului naţional”.





Anterior, reprezentanţii PAS sugerau că nu vor sprijini iniţiativa PPDA privind înaintarea unui candidat comun nepartinic în alegerile prezidenţiale.

Andrei Năstase a declarat că PPDA face tot ce îi stă în puteri pentru a convinge celelalte partide proeuropene să se aşeze la masa de dialog pentru a identifica un candidat comun pentru alegerile prezidenţiale din acest an.