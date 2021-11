Gazprom avertizează că va sista livrările de gaze către R. Moldova, dacă Chişinăul nu va achita datoriile în 48 de ore

Presa rusă, citată de ZdG, notează că Gazprom a notificat autorităţile din R. Moldova să-şi onoreze obligaţiile contractuale.

„Având în vedere situaţia dificilă, foarte dificilă, din punct de vedere economic şi financiar, partea moldovenească a cerut în repetate rânduri asistenţă. Gazprom s-a decis să semneze contractul practic în condiţiile părţii moldoveneşti, dar cu o condiţie esenţială: R. Moldova trebuie să-şi efectueze la timp plăţile pentru gaze (…). Următorul termen de plată este astăzi, 22 noiembrie. În acest sens, astăzi, Gazprom, conform contractului, a notificat partea moldovenească că în 48 de ore livrările de gaze către Moldova vor fi oprite dacă nu vor achita datoria”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei Gazprom, Serghei Kuprianov.

Moldovagaz a explicat că obligaţiile de plată nu au fost îndeplinite la timp din cauza faptului că în octombrie 2021 SA „Moldovagaz” a înregistrat un deficit al balanţei de plăţi ca urmare a creşterii preţului de achiziţie a gazelor naturale în anul 2021 de la 126,70 USD per mia de metri cubi în trimestrul I până la 800,62 USD per mia de metri cubi în octombrie 2021, în condiţia a unui preţ mediu anual de achiziţie de 148,61 USD per mia de metri cubi, inclus în tariful actual din 03 noiembrie 2020.