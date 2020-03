Moldovenii chemaţi să manifeste responsabilitate pentru a preveni răspândirea COVID-19

Ministra a relatat că, într-un caz, o persoană din Sângerei, infectată cu noul tip de coronavirus, şi-a sărbătorit ziua de naştere într-un cerc de 27 de persoane. În prezent, autorităţile identifică toate aceste persoane, cărora li se impune regimul de autoizolare.



Un alt caz este al unui cămin studenţesc. Chiar dacă procesul educaţional a fost sistat la toate treptele, tinerii au scris cereri şi au rămas în cămin. „Această practică aplicată în cadrul căminului a generat contaminarea mai multor persoane. Şi vreau să menţionez, a generat în cazul respectiv un focar local şi concentarea de eforturi din partea sistemului medical pentru a preveni răspândirea acestei infecţii”, a notat Viorica Dumbrăveanu.



Ministra a amintit şi despre excursia organizată la o mănăstire din Ucraina. În total 35 de persoane s-au deplasat cu două autocare, iar ca urmare sunt deja şase cazuri confirmate de COVID-19. „Cu regret, ieri când am avut încă patru cazuri confirmate, am iniţiat procesul de anchetă epidemiologică, pentru a determina persoanele care au fost în contact, şi am depistat o mamă cu un copilaş mic, internaţi într-o sintituţie medico-sanitară publică pentru copii. Erau deja de câteva zile internaţi în secţia de reanimare şi care nu a informat personalul medical despre faptul că a fost în contact cu o persoană care a revenit dintr-o ţară în care sunt înregistrate cazuri de COVID-19. Abia după ce am depistat că şi soţul şi cel de-al doilea copil sunt în cadrul unei instituţii medicale şi că a fost în contact cu persoane la care s-a confirmat diagnoza, după ce s-a discutat repetat, dânsa a recunoscut”, a mai spus ministra.



Viorica Dumbrăveanu a făcut apel la cetăţeni să dea dovadă de responsabilitate, să prezinte informaţii veridice şi să ia măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.