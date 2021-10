Litvinenco, despre moţiunea simplă depusă de opoziţie: Lupta cu corupţia va continua

În textul moţiunii simple depuse joi, 14 septambrie, de deputaţii BCS, ministrul justiţiei este acuzat de subordonarea politică a justiţiei şi de încercarea de a prelua controlul asupra Procuraturii Generale. Mai mult, opoziţia îl acuză de Litvinenco de regizarea dosarului „Stoianoglo”, prin poziţia avută în timpul şedinţei Consiliului Superior al Procurorilor din ziua reţinerii procurorului general suspendat.



„Voi merge în Parlament şi voi răspunde punctual tuturor lucrurilor care mi se impută. Cert este că lupta cu corupţia este o necesitate şi noi vom merge înainte indiferent câte piedici ne vor fi puse de politicieni. Sunt multe persoane care îşi doresc ca starea de lucruri din perioada mandatului Stoianoglo să continue, să asistăm în continuare la o ineficienţă totală a Procuraturii. Ministrul Justiţiei este membru CSP, Stoianoglo a venit peste membrii CSP într-o şedinţă de deliberare, absolut neregulamentar, iar când a ameninţat membrii CSP, am avut un punct de vedere”, a spus Sergiu Litvinenco în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la JurnalTV.



Comentatorii politici anticipează un eşec al moţiunii simple în Parlament şi spun că opoziţia ar fi în pană de idei.



„Aritmetica din Parlament este în defavoarea opoziţiei. În plus, toată societatea este în aşteptarea unor rezultate în lupta cu corupţia şi reforma justiţiei şi oamenii au dat mandat majorităţii parlamentare ca să-şi realizeze promisiunile. Eu m-am aşteptat ca opoziţia va lovi în ministrul justiţiei pe motiv că lucrurile nu merg suficient de repede, că reforma nu se produce mai repede. Opoziţia are probleme de imagine, şi când se va dezbate moţiunea, este evident că ea nu va trece. Ulterior, potrivit regulamentului Parlamentului, o perioadă împotriva ministrului Litvinenco nu poţi să formulezi moţiuni simple, deci el poate să stea liniştit”, a spus comentatorul politic, Anatol Ţăranu.



Potrivit legii, moţiunea simplă este dezbătută în plenul Parlamentului în 14 zile de la data depunerii şi poate trece testul Legislativului cu voturile a cel puţin 51 de deputaţi. PAS deţine 63 de mandate din totalul de 101.