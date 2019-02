Campania electorală din R.Moldova, reflectată neechilibrat de majoritatea instituţiilor de presă

Într-o conferinţă de presă la IPN, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadin Gogu, a menţionat că, în urma monitorizării a 12 canale TV, în perioada 1-8 februarie, cel mai des prezentat în materialele televiziunilor a fost liderul democrat Vlad Plahotniuc, care este prezentat mai mult în context pozitiv şi neutru. Acesta este urmat de co-preşedinţii Blocului ACUM, Andrei Năstase şi Maia Sandu, prezentaţi mai mult în context neutru şi negativ.

Potrivit raportului, Moldova 1, PRO TV şi TV 8 sunt posturile care au reflectat neutru în materiale şi în dezbateri toţi candidaţii. Prime TV, Canal 2, Canal 3 şi Publika TV au mediatizat preponderent reprezentanţii Partidului Democrat, într-o lumină pozitivă. Iar reprezentanţii Blocului ACUM au fost prezentaţi la posturile respective pe o tonalitate negativă. Posturile NTV-Moldova şi Accent TV acordă spaţiu în special candidaţilor Partidului Socialiştilor, precum şi preşedintelui Republicii Moldova. Aceştia sunt prezentaţi în context pozitiv şi neutru. Jurnal TV în materialele informative despre campania electorală a reflectat diverse evenimente organizate de candidaţi într-o manieră neutră, însă în emisiunile de dezbateri s-a observat o atitudine negativă faţă de Partidul Democrat. Iar Televiziunea Centrală prezintă în lumină pozitivă candidaţii Partidului Şor, iar Partidul Socialiştilor şi Blocul Acum sunt prezentaţi în context negativ la această televiziune.



Directorul Asociaţiei Presei Independente, Petru Macovei, s-a referit la felul în care a reflectat campania presa online. Expertul a remarcat că în perioada monitorizată practic s-a dublat numărul materialelor cu caracter electoral. Cei mai vizibili concurenţi electorali în presa online sunt, la fel, Partidul Democrat, Partidul Socialiştilor şi Blocul ACUM. Partidul Democrat şi Partidul Socialiştilor sunt prezentate în cele mai multe materiale în context pozitiv. Petru Macovei susţine că, spre deosebire de presa audiovizuală, în presa online cele mai multe apariţii le are primarul degrevat al Orheiului, Ilan Şor, acesta este urmat de Vlad Plahotniuc, Andrei Năstase, Maia Sandu şi Pavel Filip. Ilan Şor şi Vlad Plahotniuc în majoritatea materialelor sunt prezentaţi într-un context pozitiv şi neutru, iar cele mai multe materiale cu caracter negativ sunt la adresa lui Andrei Năstase şi Maia Sandu.



Potrivit raportului, instituţiile media online care au reflectat campania electorală într-o manieră echilibrată sunt portalurile agora.md, moldova.org, newsmaker.md, unimedia.info şi zdg.md. Iar portalurile care reflectă neechilibrat campania electorală sunt: aif.md, kp.md, gagauzinfo.md, noi.md. Aceste instituţii favorizează Partidul Socialiştilor, iar site-ul timpul.md are materiale pozitive despre Partidul Democrat, cât şi despre Partidul Şor, şi materiale critice la adresa Blocului ACUM. Ziarul Jurnal de Chişinău reflectă într-o manieră pozitivă activitatea Blocului ACUM şi are materiale negative la adresa PDM, Partidului Şor şi Partidului Socialiştilor.



Polina Panaite, secretarul general al Coaliţiei pentru Alegeri Libere şi Corecte, a menţionat că raportul dat scoate în evidenţă că există un anumit pluralism în presă. Însă majoritatea dintre instituţiile de presă monitorizate prezintă doar opiniile candidaţilor pe care-i susţin şi îi reflectă într-un context negativ pe cei pe care nu-i susţin.

