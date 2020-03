16 cazuri noi de COVID-19, confirmate în R. Moldova. În total, numărul celor infectaţi a ajuns la 125

Igor Dodon a declarat că pentru a opri răspândirea COVID-19, autorităţile sunt nevoite să aplice restricţii mai dure, menite să ţină cetăţenii în case. Preşedintele a chemat persoana în vârstă, cei mai supuşi riscului de infectare, să nu părăsească locuinţa fără necesitate stringetă.





„Noi am luat decizia de a restricţiona accesul public în parcuri, terenuri de joacă etc., unde am văzut că în ultimele zile erau foarte multe persoane împreună. Nu toate persoanele care sunt infectate cu coronavirus au simptome. Puteţi să nu aveţi simptome, dar dvs sunteţi persoana care puteţi transmite coronavirus mai departe. Iată de ce vă rugăm să evitaţi locurile publice”, a spus Igor Dodon.





În total, din cele 125 de cazuri, în 46 de cazuri este vorba despre importul COVID-19 (Italia, Marea Britanie, Franţa, Elveţia, Ucraina, Rusia, România şi Cehia) şi în 79 de cazuri vorbim de transmitere locală (Chişinău - 31, Hînceşti - 18, Căuşeni - 5, Ştefan Vodă - 4, Ialoveni - 3, Sîngerei - 2, Anenii Noi - 3, Soroca - 2 cazuri; Soldăneşti - 2 cazuri, Cantemir şi Rîşcani - câte 1 caz.





Începând cu 25 martie, accesul cetăţenilor va fi restricţionat în parcuri, terenuri sportive, de joacă şi în alte zone publice din oraşele şi municipiile Republicii Moldova, pentru a evita aglomeraţia, dar şi răspândirea COVID-19. Anunţul a fost făcut de către premierul Ion Chicu, după şedinţa Comisiei situaţii excepţionale de luni, 23 martie.