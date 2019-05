VIDEO Viorica Dăncilă, gafă la Zalău: ce a spus despre primar

În cadrul conferinţei de presă pe care prim-ministrul Viorica Dăncilă a susţinut-o la Zalău vineri, 17 mai, la finalul vizitei făcute în reşedinţa de judeţ, premierul a făcut o nouă gafă.

Oficialul a precizat că a discutat cu "preşedintele municipiului Zalău", referindu-se, de fapt, la primarul oraşului, Ionel Ciunt.

"Dincolo de lucrurile care sunt realizate, am vrut să vedem şi care sunt problemele existente în judeţ, astfel încât să venim cu răspunsuri la acestea. Am avut o discuţie foarte bună cu preşedintele Consiliului Judeţean, cu preşedintele municipiului Zalău, am avut discuţii foarte bune cu reprezentanţi ai comunităţilor locale", a afirmat Viorica Dăncilă.

Aceasta s-a aflat vineri, într-o vizită de lucru în Zalău, fiind însoţită de către ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, şi de secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu.

