Povestea românului care a lăsat America pentru a investi în oraşul natal. A deschis un restaurant cu burgeri şi shake-uri

Hărţuită de Securitate pe motive religioase, familia lui Mihai Levi Marian a lăsat în urmă Zalău şi România imediat după Revoluţie, în căutarea unui trai mai liniştit. După un an petrecut în Anglia, s-au stabilit în Statele Unite ale Americii, acolo unde Mihai a trăit până recent, lucrând în domeniul IT. În 2014, şi-a luat inima în dinţi şi a s-a întors în oraşul natal, împreună cu soţia şi cei doi copii.

"Dorinţa de a reveni în România o aveam de mult. Copil de emigrant fiind, m-am simţit mereu marginalizat; ceilalţi râdeau de mine pentru că aveam accent englezesc, dobândit în anul în care am trăit în Anglia. Mi-am dorit foarte mult să aparţin acelor locuri, să fiu şi eu american, să uit de România. În cele din urmă, am înţeles, însă, că nu poţi scăpa de identitatea ta. Eşti ceea ce eşti, asta e realitatea. Atunci am început să simt că trebuie să ofer ceva înapoi oraşului, ţării de unde au plecat părinţii mei", ne spune Mihai, acum în vârstă de 33 de ani.

A investit în diverse domenii

Şi-a transferat în ţară afacerea de software pe care o dezvoltase în SUA şi a început să investească în diverse domenii. A achiziţionat o mică fabrică de bolţari şi pavele, pe care a dezvoltat-o ulterior, amenajând o linie de producţie modernă, a cumpărat 15 hectare de teren în perspectiva amenajării unei ferme mixte şi a deschis, în 2018, în urma unei investiţii de peste 200.000 de euro, un restaurant cu specific american.

"Steak and shake" s-a născut din pasiunea zălăuanului pentru gastronomie şi din dorinţa de a oferi clienţilor un burger cu gust american, pregătit de la zero în bucătăria restaurantului. În spatele acestui concept, alături de Mihai se află o echipă tânără şi dedicată, din care fac parte Andrei Taloş, un tânăr de 20 de ani care a renunţat la ideea de a merge la facultate pentru a se dedica bucătăriei, şi Vasile Botean (27 de ani) care a lăsat Austria, unde a lucrat în domeniul culinar, pentru a se dedica acestei afaceri inedite.

Gust autentic american

"“Fast Food” a ajuns să fie, mai ales în România, sinonim cu “proasta calitate”. Nu trebuie, însă, să fie aşa. De aceea sloganul nostru este “Good food, fast”, adică mâncare bună, oferită repede. Conceptul are la bază ideea de a oferi clientului nostru un preparat de calitate superioară la un preţ accesibil şi corect. În acest sens, încercăm ca toate produsele noastre să fie pregătite proaspăt la noi în restaurant: chiflele sunt coapte de noi zilnic, carnea este 100% vită, livrată în fiecare zi, niciodată nu este congelată, şi pregătită după o reţetă proprie, cafeaua este adusă verde şi prăjită local în fiecare săptămână", spune antreprenorul.

Vedetele meniului sunt burgerul şi shake-ul, "pentru că sunt o combinaţie delicioasă", după cum susţine Mihai. "Din păcate, în Romania este un preparat maltratat, care în cele mai multe restaurante şi fast-food-uri nu seamănă deloc cu ce trebuie să fie cu adevărat. Mi-am dorit să aduc pe piaţa locală un produs deosebit, autentic şi gustos", adaugă el.

Oferta actuală cuprinde şapte tipuri de burgeri denumiţi după diferite regiuni ale Statelor Unite, precum Texas, Utah, New York sau California, însă clienţii au posibilitatea de a-şi crea propriul burger, alegând singur ingredientele. În prima lună de la deschidere, "Steak and Shake" a vândut peste 5.000 de burgeri, cel mai căutat fiind "Texas", ce are pe lângă chifteaua de vită, ou prăjit, ceapă caramelizată, ciuperci şi bacon.

"Sunt foarte mulţumit nu numai de vânzări, dar mai ales de aprecierile, complimentele şi încurajările primite de la clienţii noştri", subliniază tânărul om de afaceri, care are în plan atât extinderea produselor din meniu, prin includerea de noi specialităţi americane - cheesecake, brownies, cookies şi costiţe barbeque.

Mai puteţi citi:

Afacerea cu care doi tineri au dat lovitura după ce au investit banii câştigaţi în Anglia şi Franţa. Sergiu şi Daniel fac cidru adevărat într-o fabrică din Sălaj

Povestea femeii care a renunţat la job-ul din finanţe pentru a porni o afacere cu dulciuri raw-vegan: „Am învăţat greşind“