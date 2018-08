Mărturia unei tinere rănite în timpul incidentelor din Piaţa Victoriei. „Am simţit foarte multă furie şi m-am simţit luată de proastă la mine acasă“

Corina a plecat în 2014 ca să studieze Producţie Media în Londra şi era hotărâtă ca după absolvire să se întoarcă acasă. A terminat şcoala acum trei luni, dar spune că situaţia din ţară a făcut-o să amâne mutarea în România. "Urăsc Anglia şi tot ce e legat de ea. Îmi iubesc ţara şi cultura şi vreau să mă întorc acasă, aici îmi e sufletul, dar cu acest guvern, ce să fac acasă?", declară tânăra.

Totuşi, nu a vrut să lipsească de la anunţatul miting al Diasporei, aşa că împreună cu grupul ei de prieneri români şi-au programat concediile astfel încât să poată fi în Piaţa Victoriei în 10 august. "Cu mic, cu mare, câte unul pe rând, facem diferenţa. Vreau să dam jos guvernul ăsta de hoţi, mincinoşi şi să ajutăm cât de multă lume să se întoarcă acasă. 8 din 10 români plecaţi în Anglia vor să revină acasă, dar cu condiţia să avem măcar o şansă de dezvoltare", susţine zălăuanca.

La mitingul de vineri, Corina s-a aflat în primul rând în faţa jandarmilor, pentru a putea fotografia. Tânăra spune că protestatarii au fost paşnici, când "jandarmeria a început să îngrămădească lumea, să arunce nervos cu fumigene şi să pornească tunurile de apă. Nu am văzut niciun participant la miting care să sară la bătaie sau să instige la violenţă. Jandarmii au aruncat cu lacrimogene departe în spate, în mulţime, oameni care sigur nu instigau".

Una dintre fumigenele aruncate de forţele de ordine a ricoşat în piciorul tinerei, rănind-o, declară Corina. "În momentul respectiv nu am fost în stare să continui să fug de ei, iar sângele a izbugnit instant. Nu pot să descriu durerea. Eu am scăpat destul de ieftin; a fost un băiat care era plin de sânge pe picioare, nu ştiu cine era. M-a văzut făcând poze, m-a bătut uşor pe umăr şi a arătat cu degetul în jos, spre picioare. Era atât de evidentă durerea pe care o simţea. Mulţimea a fost paşnică, jandarmii au fost cei care au instigat la violenţă. La început m-am speriat, dar apoi a început să-mi fiarbă sângele în vene. Am simţit foarte multă furie şi m-am simţit luată de proastă la mine acasă", mai spune Corina.

