Cine este DJ-iţa de 21 de ani care va deschide Festivalul Untold. „Este un vis devenit realitate“

DJ Aya are 21 de ani şi este din Zalău FOTO Arhivă personală

Competiţia intitulată "Fii DJ-ul Nostru" reprezintă o platformă de lansare pentru DJ-ii aflaţi la început de drum, care au fost provocaţi să îi cucerească pe organizatori cu sound-ul lor. "Căutăm cel mai bun mix care să dea startul distracţiei la cel mai tare festival", a fost mesajul postului de radio.

În urma deliberărilor, tânăra de 21 de ani, din Zalău, a fost desemnată câştigătoare. "Tot ce trebuia să faci era să îţi înscrii pe site un mix de minimum o oră şi o scurtă descriere. La finalul ei, au ales cel mai bun mix pentru Neversea şi cel mai bun mix pentru Untold, DJ-ii în cauză urmând să pună muzică la cele două festivaluri împreună cu Partydul Kiss FM", explică DJ Aya, care va deschide Festivalul Untold in 1 august.

Mărturiseşte că această reuşită reprezintă un pas mare în cariera sa de DJ: "Mă bucur enorm că am ajuns până aici; am avut mereu susţinerea familiei, ceea ce a făcut ca lucrurile să fie mult mai uşoare. Este un vis care nu credeam că mi se va îndeplini vreodată, însă m-am convins că dacă crezi în tine, în ceea ce faci, dacă munceşti pentru visul tău şi îţi ai familia alături, orice vis poate deveni realitate".

De altfel, în urmă cu doar două luni, ea declara reporterului "Adevărul" că îşi doreşte cu ardoare să devină un nume în domeniu şi că visul său este să urce pe scenele celor mai importante festivaluri, printre care şi Untold.

Originară din Zalău, Iulia-Alexandra Rus a început să mixeze în urmă cu un an, călcând, astfel, pe urmele tatălui ei. În tot acest timp, a reuşit să facă senzaţie în numeroase cluburi din ţară şi străinătate. Recunoaşte că nu i-a fost prea uşor, iar asta şi din cauza faptului că acest domeniu al muzicii este, încă, dominat de sexul masculin: "Pentru o fată este dificil să se remarce în domeniul acesta, existând prejudecata că fetele sunt mai puţin pregătite. Tocmai de aceea trebuie să demostrez mereu că pot mixa la un nivel înalt. Din ceea ce am observat până în momentul de faţă, când vine vorba de o DJ-iţă, unii au anumite reţineri, dar în momentul în care îmi încep activitatea la pupitru rămân plăcut surprinşi atât cei din public, cât şi persoanele care activează în această meserie. În plus, a trebuit să învăţ şi partea tehnică, începând cu legatul cablurilor, reglajele la nivelele de preamplificare şi amplificare, având în vedere că de cele mai multe ori, sonorizările din foarte multe cluburi nu sunt realizate de către profesionişti".

Despre stilul său spune că este unul "complicat, bazat pe multă teorie muzicală“, dar care îi permite să mixeze uşor orice gen de muzică începând de la Dub-step, Trap, Hip-Hop, Regheton, Latino până la EDM, Deep House, Future House, Techno.

