Un poliţist beat, care a provocat un accident, a ameninţat că-l împuşcă pe agentul care-i întocmea procesul verbal

Un poliţist din judeţul Vaslui a provocat duminică un accident într-un sens giratoriu de la Crasna. Potrivit ziarului vremeanouă.ro, poliţistul, care este ajutor de şef de post în comuna Muntenii de Jos, s-ar fi certat cu soţia şi băut fiind s-a urcat la volanul maşinii sale, un Audi, urcându-se cu maşina pe scuarul din sensul giratori şi doborând mai multe indicatoare. Poliţistul băut avea peste 1 la mie alcoolemie, spun sursele ziariştilor vasluieni.

„De beat ce era, acesta s-ar fi certat şi cu echipajul de la Rutieră sosit la faţa locului. Ba mai mult, agentul ar fi trecut şi la ameninţări, spunându-i colegului său care completa procesul verbal că îl va împuşca dacă va scrie ceva rău despre el. Am încercat să-l contactăm telefonic pe poliţistul inconştient, însă acesta nu a răspuns. Mai mulţi martori ne-au declarat că după producerea accidentului, poliţistul nu era îngrijorat nici de ce făcuse, nici de eventualele sancţiuni la locul de muncă, cât mai degrabă de avariile autoturismului, care va trebui reparat mai ales în partea din faţă”, potrivit ziarului vremeanouă.ro

IPJ Vaslui confirmă accidentul provocat de poliţist şi că dosarul penal va ajunge la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui.

„Duminică, la ora 13:46 am fost sesizaţi, prin apel la 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN24A, în zona sensului giratoriu de la Crasna. Faţă de situaţia constatată s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, şoferul suferind o vătămare la un membru superior, şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Totodată au fost înaintate documentele pentru a se face cercetări şi pentru ultraj. În acest caz au fost dispuse şi efectuări de verificări interne, având în vedere calitatea lui de poliţist, pentru a se vedea dacă au fost abateri de la statutul poliţistului”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

