Eleva care a obţinut la Evaluarea Naţională singura medie de 10 din judeţul Vaslui: Nu am cuvinte să exprim ce simt

„Sunt foarte bucuroasă că am reuşit să obţin această medie maximă, la care de altfel mă aşteptam. Nu am cuvinte destule cu care să exprim ce simt. A fost destul de dificil la matematică, dar am lucrat destul de mult la acest obiect şi uite că am obţinut un rezutat bun. Încă nu m-am decis unde să mă înscriu, oricum oscilez între Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu” din Bârlad şi Liceul „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui. Deocamdată am de gând să sărbătoresc puţin acest rezultat şi să plec într-o tabără, unde sunt înscrisă”, a declarat pentru vremeanoua.ro Diana Angheluţă.