Copil muşcat şi umilit de propria mamă. Judecătorii au refuzat să o decadă din drepturile părinteşti

În 2019, autorităţile au preluat de urgenţă copilul de 14 ani din familie, ca să îl scutească de abuzuri, dar doi ani mai târziu l-au adus înapoi, pe motiv că mama nu a fost decăzută din drepturile părinteşti.

Femeia şi-a pus concubinul să filmeze cum îşi smopea în bătaie propriul copil. Judecătorii au decis însă că femeia nu trebuie decăzută din drepturile părinteşti şi au obligat-o doar să plătească o amendă penală de 2.000 de lei. Mama copiilor a avut parte, apoi, de consiliere psihologică şi cursuri de educaţie parentală, iar anul trecut familia s-a reunit.

„În 2021, s-au întors în sânul familiei, au fost sub supraveghere şase luni şi de către DPC şi de către noi. Noi am continuat. Nu au mai fost sesizate acte de violenţă. Copilul nu a recunoscut. Am vorbit şi cu doamna director de la şcoală”, a declarat Andrei Năstase, primarul comunei Arsura, potrivit stiriest.ro.

Săptămâna trecută, un şofer l-a văzut pe băiatul de 14 ani, singur, la marginea satului.

„L-a întrebat ce caută şi a spus că a plecat de acasă pentru că l-a bătut mama. A fost anunţată colega de la Asistenţă Socială, s-a deplasat la faţa locului, copilul prezenta urme de violenţă, vânătăi. A fost însoţit la dispensarul uman din Arsura, medicul de familie l-a consultat.”, spune primarul comunei Arsura.

Au fost anunţate imediat autorităţile şi, atât băiatul, cât şi fraţii lui mai mici, de patru şi cinci ani, au fost luaţi iar din familie. Femeia nu s-a opus. Poliţiştii au început o nouă anchetă în acest caz.

În contextul abuzului fizic execitat de mamă, toţi cei trei copii au fost securizaţi în sistemul de protecţie specială”, a declarat Irina Câmpeanu, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Vaslui.

„În cauză a fost deschis dosar penal pentru violenţă în familie”, a precizat Bogdan Gheorghiţă, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Localnicii spun că femeia, originară din Republica Moldova, obişnuia să consume alcool şi îşi vărsa furia doar asupra copilului cel mare. Înfricoşat, băiatul nu a povestit nimănui prin ce trecea acasă, iar partenerul mamei era mai tot timpul plecat la muncă, în judeţul Iaşi. Acum, copilul va beneficia de sprijin psihologic, în speranţa că o să-şi revină din traumele prin care a trecut.

