FOTO Cum arată singurul pod suspendat peste Dunăre care va lega Tulcea de Brăila. Va fi finalizat în 2022

Miercuri, 25 iulie, Consiliului Judeţean Tulcea a fost gazda unei delegaţii conduse de ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, sosită la Tulcea pentru prezentarea investiţiilor de importanţă majoră pentru judeţul Tulcea, în principal podul de peste Dunăre şi drumul expres Constanţa-Tulcea-Brăila sau centura ocolitoare a oraşului Babadag.



„Mi-aş dori ca lucrurile să ne fie clare şi să dispară semnele de întrebare care au fost puse de locuitorii judeţului Tulcea, cum că această investiţie ar avea o doză de risc. Nu are nicio doză de risc, podul este pe un drum clar, această investiţie se va realiza, fiind un obiectiv atât de importanţă strategică, cât şi cea economică, o investiţie reper pentru România, respectiv al patrulea pod ca importanţă al Europei", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu.



„Pot să vă asigur că veţi avea aici, pe aceste obiective de investiţii, o monitorizare cum n-aţi mai avut de mulţi ani de zile. Veţi avea tot timpul banii la dispoziţie, dar ţin foarte mult să fiu implicat direct în tot ceea ce înseamnă aceste proiecte, că vorbim de descărcare arheologică, că vorbim de finanţări, că vorbim de relocări de utilităţi, exproprieri, mă pricep destul de bine, o să fiu un ghimpe zi de zi pentru toţi: şi pentru structurile locale sau centrale, şi pentru proiectant sau executant", a declarat ministrul Eugen Teodorovici.



Pe lângă reprezentantul Ministerului Transporturilor, Florin Scarlat, director general adjunct şi Narcis Neaga, director general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, oaspeţi au mai fost şi reprezentanţii Asocierii de firme IHI Infrastructure Systems Co. din Japonia şi Astaldi din Italia, câştigătoarea licitaţiei pentru construirea podului suspendat peste Dunăre Tulcea-Brăila: Dragoş Burlan, director tehnic Astaldi, Alessandro Minniti, director adjunct de proiect Astaldi, Pier Luca Canino, director Astaldi pe România, Shinji Murata, senior manager IHI Ifrastructure, Kudo Mitsuhiro, manager de proiect la firma japoneză.



Potrivit datelor prezentate de proiectanţi, din cei 23 de kilometri ai acestui proiect, circa 17 km sunt pe limita judeţului Tulcea. Contractul a fost semnat în luna ianuarie a acestui an, ordinul de începere a lucrărilor de proiectare a fost dat pe 2 martie 2018, urmând ca pe 1 martie 2019, toată proiectarea să fie gata, celelalte avize şi permise să fie luate şi autorizaţia de construcţie să fie emisă. Astfel, pe 2 martie 2019 ar urma începerea execuţiei efective a lucrărilor, programate pe trei ani, finalizarea lucrărilor urmând să aibă loc la începutul lunii martie 2022.





Chiar dacă a fost dat doar un ordin de începere pentru proiectare, din 2 martie au avut loc şi diverse investigaţii geotehnice şi geologice în teren, respectiv realizarea a peste 4.800 metri liniari de foraje în circa 69 de puţuri de forat. Dintre acestea, circa 70% au fost realizate pe zona judeţului Tulcea, deoarece 65% din proiect este în judeţul Tulcea.



„Conform planificării, pe perioada de proiectare vom prezenta pe data de 22 august la beneficiar propunerea noastră pentru partea de proiect, respectiv pentru obţinerea auditului de siguranţă a traficului, iar pe 22 septembrie vom prezenta proiectul tehnic, urmând cele 60 de zile pentru verificare, pentru a intrat în Comitetul Tehnico Economic în vederea aprobării. Săptămâna trecută, am finalizat nişte studii mai speciale pentru fundaţiile la acest pod suspendat", a precizat Dragoş Burlan, director tehnic Astaldi.



Podul suspendat, care reprezintă circa 70% din valoarea întregii lucrări, este considerat, la nivel de proiect, ca al patrulea din Europa ca deschidere centrală (1.120 m), la care se adaugă două deschideri laterale de 469 m şi, respectiv, de 364 de metri. Podul suspendat va avea şi două viaducte de acces de o parte şi de alta, de circa 90 de metri fiecare, şi va face legătura între oraşul Brăila şi, în final, oraşul Tulcea, ţinând cont că va deschide o legătură directă, nu prin intermediul bacului, pentru legarea Tulcei de restul ţării, fără a mai fi nevoie de ocolul pe la Giurgeni-Vadul Oii sau Feteşti.



În afară de podul suspendat, proiectul cuprinde şi 17 km de drum nou, la nivel de patru benzi pe circa 4 km, urmând ca de la sensul giratoriu spre Smârdan, respectiv Jijila, să rămână la o singură bandă pe sens. De asemenea, în afară de podul suspendat, proiectul mai cuprinde circa 32 de structuri (poduri), din care 13 sunt cu deschideri mai mari de 14 m.





"Chiar dacă ordinul de începere a execuţiei este la 2 martie 2019, noi am făcut pregătirile pentru ca, în prima parte a trimestrului IV, să începem efectiv primele lucrări în teren, cu tot suportul Consiliului Judeţean, pentru platformele şi drumurile de acces la cele două lucrări majore de la podul suspendat, respectiv blocul de ancoraj şi pilon.



Este singurul pod suspendat peste Dunăre, cea mai mare investiţie nu numai în România dar şi ca investiţie europeană într-un proiect de o asemenea complexitate", au mai precizat reprezentanţii Asocierii IHI Infrastructure - Astaldi.

